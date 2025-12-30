Yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı

“Masum” ve “Kasaba” dizileri ile Çoğunluk ve Rüzgârda Salınan Nilüfer filmlerinin yönetmeni, Altın Portakal ödüllü Seren Yüce, Şişli’deki evinde silahlı saldırıya uğradı.

Kasklı bir saldırgan, Yüce’nin evinin kapısını çaldıktan sonra ateş açtı.

Tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, saldırıda yaralanan Yüce’nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Saldırı sabah saatlerinde meydana geldi. Yetkililer, Yüce’nin sağlık durumunu takip ettiklerini bildirdi. Olayın ardından ekipler evde ve çevresinde inceleme başlattı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

“Sanatçıları bu kadar hedefe koyarsanız birileri görev çıkarır”

Yönetmenin evinde uğradığı saldırıya sinema dünyasından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Sinemacı ve yazar Erdal Eksert: “Sevgili dostum, yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğramış ve ameliyata alınmıştır. Aldığım bilgilere göre ayağından vurulmuştur. Hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedavisi devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını temenni ediyoruz.”

Gazeteci ve film eleştirmeni Şenay Aydemir: “Seren Yüce, kargocu olarak zillini çalan kasklı birisinin silahlı saldırısına uğradı. Ameliyata alınmış. Durumu iyi. Bir an önce aydınlatılsın bu saldırı. Sanatçıları bu kadar hedefe koyarsanız birileri görev çıkarır tabii!”

Altyazı Sinema Dergisi: “Evinde silahlı saldırıya uğrayan yönetmen Seren Yüce, hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte ameliyata alındı. Kendisine acil şifalar diliyor, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyoruz.” (TY)