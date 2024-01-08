ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 16:08
1 dk Okuma

Yönetmen Mensur Kerîmeyan, Süleymaniye’de toprağa verildi

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yönetmen Mensur Kerîmeyan, İran’da gömülmesine izin verilmediği için Süleymaniye’de defnedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yönetmen Mensur Kerîmeyan, Süleymaniye’de toprağa verildi
Fotoğraf: ANHA

Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik hava saldırılarında, 26 Aralık’ta hayatını kaybeden dokuz kişiden biri olan yönetmen Mensur Kerîmeyan, dün (7 Ocak) Süleymaniye’de defnedildi.

İran yönetimi, yönetmenin doğduğu Sinê kentinde gömülmesine izin vermemişti.

ANHA’da yer alan habere göre, Süleymaniye’deki Şêx Abbas Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Cenaze töreninde saygı duruşunun ardından Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) ve Rojava Film Komünü ile Güney Kürdistan’daki kültür sanat kurumlarının mesajları okundu.

KNK’nin Şerko Heme Emin tarafından okunan mesajında ​​”Mensur Kerîmeyan’ın şehadeti tüm Kürtlerin kaderinin aynı olduğunu gösteriyor. Rojhilat’ta doğdu, Rojava’da şehit oldu, Başur’da ise toprağa verildi,” dendi. 

1984 doğumlu yönetmen, 20 yıldır sinema ile ilgileniyordu. Son iki yıldır ise çalışmalarını Kuzey ve Doğu Suriye’de yürütüyordu. (TY)

"Mensur Kerîmeyan
"Mensur Kerîmeyan'ın kamerasını asla yerde bırakmayacağız"
2 Ocak 2024
Mensur Kerimeyan Rojava TSK Rojava Film Komünü
ilgili haberler
İran, yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın gömülmesine izin vermedi
5 Ocak 2024
/haber/iran-yonetmen-mensur-kerimeyanin-gomulmesine-izin-vermedi-290183
TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor
25 Aralık 2023
/haber/tsk-rojavayi-karadan-ve-havadan-vuruyor-289761
ilgili haberler
İran, yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın gömülmesine izin vermedi
5 Ocak 2024
/haber/iran-yonetmen-mensur-kerimeyanin-gomulmesine-izin-vermedi-290183
TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor
25 Aralık 2023
/haber/tsk-rojavayi-karadan-ve-havadan-vuruyor-289761
Sayfa Başına Git