Yönetmen Mensur Kerîmeyan, Süleymaniye’de toprağa verildi

Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik hava saldırılarında, 26 Aralık’ta hayatını kaybeden dokuz kişiden biri olan yönetmen Mensur Kerîmeyan, dün (7 Ocak) Süleymaniye’de defnedildi.

İran yönetimi, yönetmenin doğduğu Sinê kentinde gömülmesine izin vermemişti.

ANHA’da yer alan habere göre, Süleymaniye’deki Şêx Abbas Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Cenaze töreninde saygı duruşunun ardından Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) ve Rojava Film Komünü ile Güney Kürdistan’daki kültür sanat kurumlarının mesajları okundu.

KNK’nin Şerko Heme Emin tarafından okunan mesajında ​​”Mensur Kerîmeyan’ın şehadeti tüm Kürtlerin kaderinin aynı olduğunu gösteriyor. Rojhilat’ta doğdu, Rojava’da şehit oldu, Başur’da ise toprağa verildi,” dendi.

1984 doğumlu yönetmen, 20 yıldır sinema ile ilgileniyordu. Son iki yıldır ise çalışmalarını Kuzey ve Doğu Suriye’de yürütüyordu. (TY)