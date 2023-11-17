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YAŞAM
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 12:59
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 13:09
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Yönetmen Martin Scorsese 81. yaşını kutluyor

Yeni yaşını kutlayan yönetmen, kızı Francesca Scorsese’nin TikTok’ta paylaştığı videolarla sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/yonetmen-martin-scorsese-81-yasini-kutluyor.jpg
Fotoğraf: Yönetmenin geçmiş doğumgünlerinden bir kare, Kaynak: Martin Scorsese'in Instagram hesabı

Vizyondaki 26. uzun metraj filmi Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon, 2023) ve kızı Francesca Scorsese’nin TikTok’ta paylaştığı videolarla şu sıralar sıkça gündeme gelen senarist, yapımcı ve yönetmen Martin Scorsese 81. yaşını kutluyor.

Yakın zamanda The Times’a konuşan İtalyan-Amerikalı yönetmen, ailesiyle nasıl daha çok vakit geçirebileceği üzerine kafa yorduğunu söyledi: 

“Hayatta olmanın ne demek olduğunu bulmaya çalışıyorum. Burada geçirdiğimiz zamanda birbirimiz için ne yapıyoruz? Mesele, birbirimizle ilgilenmekten ibaret. Bu kadar basit.”

TikTok oyunları

Yönetmen, söyledikleriyle paralel bir şekilde kızı Francesca Scorsese ile geçirdiği vakit ve paylaşımlarla şu aralar sosyal medyada gündemde. 

Scorsese, kızının TikTok’ta yayınladığı videolardan birinde “Film Düellosu” oyununu oynamış ve finalde “2001: A Space Odyssey” (2001: Bir Uzay Macerası) filmini birinci seçmişti. 

1942’de New York'ta doğan Scorsese, 20. yüzyılın ilk yarısında Manhattan'da, büyük göçmen topluluğuyla bilinen bir mahalle olan “Küçük İtalya”da büyüdü. 

Konfeksiyon işçiliğinden oyunculuğa adım atan babası ve yine aynı şekilde oyuncu olan annesi, Scorsese’nin sinema sevgisini besledi. İşçi sınıfı ve göçmen İtalyan-Amerikalılar arasında Katolik olarak yetişmesi de yönetmenin film kariyerini önemli ölçüde etkiledi. (TY)

martin scorsese Tiktok
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