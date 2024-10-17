Yönetmen Kazım Öz’e ‘Zer’ filminden soruşturma

“Bahoz”, “Zer” ve “Elif Ana” gibi filmlerin yönetmeni Kazım Öz, YouTube'da yayınlanan “Zer” filmi dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Öz, şöyle dedi:

“Hakkımda açılmış yeni bir soruşturma için ifadeye çağrıldım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmeni ve yapımcısı olduğum Zer isimli sinema filminin YouTube gösterimi sebebiyle ‘terör örgütü propagandası’ yaptığım iddia edilmiş! Zamanında Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, sonra da yine aynı bakanlık tarafından bazı sahneleri sansürlenen Zer filmine şimdi de bir dava açılarak cezalandırılmak isteniyorum. Daha önce hakkımda açılan başka bir davadan beraat etmeme rağmen…

“Propaganda görmek istiyorsanız, TRT'nize bakın”

“Belli ki savcılar bir sebep bulmak için çırpınıyorlar! Zer filmi bir propaganda filmi değildir. Propaganda filmlerini görmek istiyorsanız TRT’nizi açın oraya bakın! Vizyona girmiş, uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüller kazanmış bir sinema filminin YouTube gösterimine dava açmak, ülkemizde sanat alanında sansür ve otosansürün hangi düzeye ulaştığını gösteriyor. Ama biz bağımsız ve özgür sanatçılar ne sizin sansürünüze ne de kendi otosansürümüze izin veririz! Youtube kanalımda gösterimi devam eden filmimin bir suç teşkil edip etmediğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İfademde belirttiğim gibi ben bir yönetmenim, hangi konuyu seçeceğime ve o konuyu ne şekilde anlatacağıma ben karar veririm."

Öte yandan, Kazım Öz daha önce "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenmesine rağmen delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. (TY)