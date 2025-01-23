ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2025 10:24
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2025 10:27
2 dk Okuma

Yönetmen Kazım Öz, serbest bırakıldı

“Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yönetmen, serbest bırakıldıktan sonra “Sanatı yargılayanlar eninde sonunda kaybeder,” dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yönetmen Kazım Öz, serbest bırakıldı
Fotoğraf: Evrensel Gazetesi / Arşiv

Yönetmen Kazım Öz, “Zer” filmi dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında dün (22 Ocak) gözaltına alındı.

İfade için çağrıldığı Kemerburgaz Jandarma Komutanlığı’nda gözaltına alınan Öz, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen yönetmen, serbest bırakıldı.

“Not edelim”

Gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Öz, şöyle dedi:

“Kamuoyuna, bugün ifade için çağrıldığım Eyüp Jandarma komutanlığında gözaltına alındım. Kelepçelenerek Çağlayan adliyesine getirilip Zer filminden dolayı sorgulandım. 13 Mart 2025’te duruşmaya katılmak koşuluyla serbest bırakıldım. Asıl şundan dolayı kötü hissettim.

“Bugün kelepçelenerek ifadeye götürülmesi gereken kişiler dünkü otel katliamının sorumluları ve resmi yetkililer olması gerekirken bir yönetmen olarak beni bu şekilde aldılar! Ama şunu not edelim: Sanatı yargılayanlar eninde sonunda kaybeder! Arayan, soran, destek olan tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Öz, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında 16 Ekim 2024’te de ifadeye çağrılmıştı.

"Zer" hakkında

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kazım Öz'ün üstlendiği, 2016 yapımı film.

21 Nisan 2017'de vizyona giren film, ilk gösterimini 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirdi.

Film, eski bir Dersim türküsünün izini sürmek üzere New York'tan Türkiye'ye gelen Jan’ın, bu türkünün kökenini araştırırken yaşadığı olayları ele alıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kazım öz zer örgüt propagandası sansür Kürt yönetmenler
ilgili haberler
“17 yıl önce Bahoz’u çekerken, bugün filmdeki bir duvar yazısı için yargılanıyorum”
Bugün 13:12
/haber/17-yil-once-bahozu-cekerken-bugun-filmdeki-bir-duvar-yazisi-icin-yargilaniyorum-303893
Yönetmen Kazım Öz’e ‘Zer’ filminden soruşturma
17 Ekim 2024
/haber/yonetmen-kazim-oze-zer-filminden-sorusturma-300818
Kazım Öz’ün yeni filminin ilk fragmanı yayınlandı
31 Mayıs 2023
/haber/kazim-oz-un-yeni-filminin-ilk-fragmani-yayinlandi-279667
Savcılık yönetmen Kazım Öz’ün beraat kararını istinafa taşıdı
17 Eylül 2020
/haber/savcilik-yonetmen-kazim-oz-un-beraat-kararini-istinafa-tasidi-231092
Yönetmen Kazım Öz 15 yılla yargılandığı davada beraat etti
1 Eylül 2020
/haber/yonetmen-kazim-oz-15-yilla-yargilandigi-davada-beraat-etti-230070
Mahkeme, Kazım Öz Hakkındaki Adli Kontrol Kararını Kaldırdı
4 Şubat 2020
/haber/mahkeme-kazim-oz-hakkindaki-adli-kontrol-kararini-kaldirdi-219606
Yönetmen Kazım Öz Hakim Karşısına Çıkıyor: Cadı Avından Payımıza Düşeni Alıyoruz
30 Eylül 2019
/haber/yonetmen-kazim-oz-hakim-karsisina-cikiyor-cadi-avindan-payimiza-duseni-aliyoruz-213744
Yönetmen Kazım Öz Gözaltında
24 Kasım 2018
/haber/yonetmen-kazim-oz-gozaltinda-202912
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“17 yıl önce Bahoz’u çekerken, bugün filmdeki bir duvar yazısı için yargılanıyorum”
Bugün 13:12
/haber/17-yil-once-bahozu-cekerken-bugun-filmdeki-bir-duvar-yazisi-icin-yargilaniyorum-303893
Yönetmen Kazım Öz’e ‘Zer’ filminden soruşturma
17 Ekim 2024
/haber/yonetmen-kazim-oze-zer-filminden-sorusturma-300818
Kazım Öz’ün yeni filminin ilk fragmanı yayınlandı
31 Mayıs 2023
/haber/kazim-oz-un-yeni-filminin-ilk-fragmani-yayinlandi-279667
Savcılık yönetmen Kazım Öz’ün beraat kararını istinafa taşıdı
17 Eylül 2020
/haber/savcilik-yonetmen-kazim-oz-un-beraat-kararini-istinafa-tasidi-231092
Yönetmen Kazım Öz 15 yılla yargılandığı davada beraat etti
1 Eylül 2020
/haber/yonetmen-kazim-oz-15-yilla-yargilandigi-davada-beraat-etti-230070
Mahkeme, Kazım Öz Hakkındaki Adli Kontrol Kararını Kaldırdı
4 Şubat 2020
/haber/mahkeme-kazim-oz-hakkindaki-adli-kontrol-kararini-kaldirdi-219606
Yönetmen Kazım Öz Hakim Karşısına Çıkıyor: Cadı Avından Payımıza Düşeni Alıyoruz
30 Eylül 2019
/haber/yonetmen-kazim-oz-hakim-karsisina-cikiyor-cadi-avindan-payimiza-duseni-aliyoruz-213744
Yönetmen Kazım Öz Gözaltında
24 Kasım 2018
/haber/yonetmen-kazim-oz-gozaltinda-202912
Sayfa Başına Git