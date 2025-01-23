Yönetmen Kazım Öz, serbest bırakıldı

Yönetmen Kazım Öz, “Zer” filmi dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında dün (22 Ocak) gözaltına alındı.

İfade için çağrıldığı Kemerburgaz Jandarma Komutanlığı’nda gözaltına alınan Öz, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen yönetmen, serbest bırakıldı.

“Not edelim”

Gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Öz, şöyle dedi:

“Kamuoyuna, bugün ifade için çağrıldığım Eyüp Jandarma komutanlığında gözaltına alındım. Kelepçelenerek Çağlayan adliyesine getirilip Zer filminden dolayı sorgulandım. 13 Mart 2025’te duruşmaya katılmak koşuluyla serbest bırakıldım. Asıl şundan dolayı kötü hissettim.

“Bugün kelepçelenerek ifadeye götürülmesi gereken kişiler dünkü otel katliamının sorumluları ve resmi yetkililer olması gerekirken bir yönetmen olarak beni bu şekilde aldılar! Ama şunu not edelim: Sanatı yargılayanlar eninde sonunda kaybeder! Arayan, soran, destek olan tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Öz, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında 16 Ekim 2024’te de ifadeye çağrılmıştı