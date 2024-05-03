Yönetmen Demirci: Haklı olsaydınız bir filme bu kadar işkence etmezdiniz

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF) kapsamında, bugün Beyoğlu Aynalı Geçit’te yapılacak "Kanun Hükmü" film gösterimi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Yasak kararında, gösterimin ardından filmin yönetmeni Nejla Demirci'nin yanı sıra, yönetmen Güliz Sağlam ve Dr. Sonay Ban’ın da katılımıyla yapılması planlanan “Festivallerde Sansür” söyleşisi de yer aldı.

Kararda, “Kanun Hükmü isimli belgesel filminin gösterimi ve gösterimden sonra filmin yönetmeni olan Nejla Demirci’nin de katılacağı bir söyleşinin de yapılacağı duyurulan etkinlikler Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararıyla yasaklanmıştır” denildi.

Demirci: Bu artık Türkiye toplumunun sorunudur

Kanun Hükmü’nün yönetmeni Nejla Demirci, yasak kararlarına tepki gösterdi.

bianet’e konuşan Demirci, “150 bin kişi işten atıldı. 2 milyon insanı ilgilendiren büyük bir sosyal yara var. Siz bu sosyal yarayı yaratırken haklı bir tarafınız olsaydı, bir filme bu kadar işkence etmezdiniz. Bu artık Türkiye toplumunun sorunudur” dedi.

Sertlek: Kararı kınıyoruz

bianet'e konuşan İFF'den Tufan Sertlek, "Kanun Hükmü, dün Ankara'da olduğu gibi bugün İstanbul'da da Beyoğlu Kaymakamlığı ve Kadıköy Kaymakamlığı'nın kararıyla yasaklandı. Kararlar, mahkeme kararı olmadan alınmış. Bu hukuk dışı uygulamayı kınıyoruz" dedi.

Sertlek ayrıca, “Kanun Hükmü" belgesel filminin, 4 Mayıs Cumartesi günü Fransız Kültür Merkezi'nde (Beyoğlu), 5 Mayıs Pazar günü ise Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (Kadıköy) yapılması planlanan gösterimlerinin de yasaklandığını belirtti.

Yasak kararına ilişkin İFF’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu hukuksuz yasağı kınıyor, yönetmen Nejla Demirci ile sansüre ve hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz” denildi.

“Kanun Hükmü”nün, İFF Ankara açılış gecesindeki gösterimi dün (2 Mayıs) Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

(AD)