ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 17:05
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 19:49
2 dk Okuma

KANUN HÜKMÜ'NE ANKARA VE İSTANBUL'DA YASAK

Yönetmen Demirci: Haklı olsaydınız bir filme bu kadar işkence etmezdiniz

KHK'li Dr. Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgesel filminin İşçi Filmleri Festivali kapsamında yapılacak gösterimleri Ankara'dan sonra İstanbul'da da yasaklandı.Kanun Hükmü’nün yönetmeni Nejla Demirci, yasak kararlarına tepki gösterdi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF) kapsamında, bugün Beyoğlu Aynalı Geçit’te yapılacak "Kanun Hükmü" film gösterimi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Yasak kararında, gösterimin ardından filmin yönetmeni Nejla Demirci'nin yanı sıra, yönetmen Güliz Sağlam ve Dr. Sonay Ban’ın da katılımıyla yapılması planlanan “Festivallerde Sansür” söyleşisi de yer aldı.

Kararda, “Kanun Hükmü isimli belgesel filminin gösterimi ve gösterimden sonra filmin yönetmeni olan Nejla Demirci’nin de katılacağı bir söyleşinin de yapılacağı duyurulan etkinlikler Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararıyla yasaklanmıştır” denildi.

Demirci: Bu artık Türkiye toplumunun sorunudur

Kanun Hükmü’nün yönetmeni Nejla Demirci, yasak kararlarına tepki gösterdi.

bianet’e konuşan Demirci, “150 bin kişi işten atıldı. 2 milyon insanı ilgilendiren büyük bir sosyal yara var. Siz bu sosyal yarayı yaratırken haklı bir tarafınız olsaydı, bir filme bu kadar işkence etmezdiniz. Bu artık Türkiye toplumunun sorunudur” dedi.

Sertlek: Kararı kınıyoruz

bianet'e konuşan İFF'den Tufan Sertlek, "Kanun Hükmü, dün Ankara'da olduğu gibi bugün İstanbul'da da Beyoğlu Kaymakamlığı ve Kadıköy Kaymakamlığı'nın kararıyla yasaklandı. Kararlar, mahkeme kararı olmadan alınmış. Bu hukuk dışı uygulamayı kınıyoruz" dedi.

Sertlek ayrıca, “Kanun Hükmü" belgesel filminin, 4 Mayıs Cumartesi günü Fransız Kültür Merkezi'nde (Beyoğlu), 5 Mayıs Pazar günü ise Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (Kadıköy) yapılması planlanan gösterimlerinin de yasaklandığını belirtti. 

Yasak kararına ilişkin İFF’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu hukuksuz yasağı kınıyor, yönetmen Nejla Demirci ile sansüre ve hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz” denildi.

“Kanun Hükmü”nün, İFF Ankara açılış gecesindeki gösterimi dün (2 Mayıs) Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

(AD)

Kanun Hükmü İFF işçi filmleri festivali nejla demirci
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

Devamını Göster
ilgili haberler
19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
3 Mayıs 2024
/haber/19-uluslararasi-isci-filmleri-festivali-basladi-294896
ALTIN PORTAKAL SKANDALLARI
Festival yöneticisi: "Tehdit edildik, 'Kanun Hükmü'nü yeniden festivalden çıkarıyoruz"
28 Eylül 2023
/haber/festival-yoneticisi-tehdit-edildik-kanun-hukmu-nu-yeniden-festivalden-cikariyoruz-285535
Kanun Hükmü belgeseli: "Bakanlığın iddialarıyla alakası yok"
28 Eylül 2023
/haber/kanun-hukmu-belgeseli-bakanligin-iddialariyla-alakasi-yok-285500
'Kanun Hükmü' Antalya Altın Portakal programına geri alındı
28 Eylül 2023
/haber/kanun-hukmu-antalya-altin-portakal-programina-geri-alindi-285468
Altın Portakal jüri üyeleri: Görevimizi, 'Kanun Hükmü' seçkiye geri alınırsa yapacağız
23 Eylül 2023
/haber/altin-portakal-juri-uyeleri-gorevimizi-kanun-hukmu-seckiye-geri-alinirsa-yapacagiz-284405
ilgili haberler
19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
3 Mayıs 2024
/haber/19-uluslararasi-isci-filmleri-festivali-basladi-294896
ALTIN PORTAKAL SKANDALLARI
Festival yöneticisi: "Tehdit edildik, 'Kanun Hükmü'nü yeniden festivalden çıkarıyoruz"
28 Eylül 2023
/haber/festival-yoneticisi-tehdit-edildik-kanun-hukmu-nu-yeniden-festivalden-cikariyoruz-285535
Kanun Hükmü belgeseli: "Bakanlığın iddialarıyla alakası yok"
28 Eylül 2023
/haber/kanun-hukmu-belgeseli-bakanligin-iddialariyla-alakasi-yok-285500
'Kanun Hükmü' Antalya Altın Portakal programına geri alındı
28 Eylül 2023
/haber/kanun-hukmu-antalya-altin-portakal-programina-geri-alindi-285468
Altın Portakal jüri üyeleri: Görevimizi, 'Kanun Hükmü' seçkiye geri alınırsa yapacağız
23 Eylül 2023
/haber/altin-portakal-juri-uyeleri-gorevimizi-kanun-hukmu-seckiye-geri-alinirsa-yapacagiz-284405
diğer yazıları
19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
3 Mayıs 2024
19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
bianet'in objektifinden İstanbul 1 Mayıs'ı
1 Mayıs 2024
bianet'in objektifinden İstanbul 1 Mayıs'ı
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
1 Mayıs 2024
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları
30 Nisan 2024
İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları
Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
29 Nisan 2024
Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
Sayfa Başına Git