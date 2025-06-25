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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 13:22
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 13:25
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Yönetmen Bouabdallah: Filistinlilere yapılan zulüm, İspanyol Engizisyonu’na benziyor

Bouabdallah, “Her ne kadar 16. yüzyılda yaşanmış gibi görünse de, Moriskoların yaşadıkları bugün Gazze’de yaşananlarla büyük benzerlikler taşıyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yönetmen Bouabdallah: Filistinlilere yapılan zulüm, İspanyol Engizisyonu’na benziyor
Fotoğraf: AA

Cezayirli yönetmen, senarist ve yapımcı Bensalem Bouabdallah, Filistin halkının yaşadığı zulmü İspanyol Engizisyonu’na benzeterek, “Engizisyon döneminde yaşanan pek çok şey, dünyanın farklı yerlerinde tekrarlandı. Filistin halkının hem fiziken yok edilmesi hem de yaşadıkları topraklardan sürülmeleri ile bunun en trajik örneğine tanık oluyoruz” dedi.

“500 Years of Silence” (500 Yıllık Sessizlik), “Cordoba” (Kurtuba), “The Makkah Clock” (Mekke Saati) ve “Andalusian Encounters” (Endülüs Karşılaşmaları) gibi filmleriyle tanınan Bouabdallah, İstanbul’da Anadolu Ajansı’na konuştu.

“16. yüzyılda yaşananlar bugün Gazze’de yaşanıyor”

Şu sıralar bir dizi yeni proje üzerinde çalıştığını belirten Bouabdallah, İspanya’dan göçe zorlanan Müslüman Moriskoların hikâyesini konu alan altı bölümlük büyük bir televizyon dizisi hazırladığını söyledi. Projenin, tarihsel olaylarla günümüz arasında doğrudan bağlantı kurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her ne kadar 16. yüzyılda yaşanmış gibi görünse de, Moriskoların yaşadıkları bugün Gazze’de yaşananlarla büyük benzerlikler taşıyor. Filistinliler topraklarından zorla çıkarılıyor, öldürülüyor. Engizisyon döneminde yaşananların bir tekrarı gibi. Tarih, ancak günümüzle bağlantı kurduğunda anlam kazanır. ‘Tarih kendini tekrar eder’ deriz ya, bugün bu sözün gerçekliğini yaşıyoruz. Filistin halkının sistemli olarak yok edilmesine ve topraklarından sürülmesine tanıklık ediyoruz. Hazırladığımız dizi, bu tarihsel paralelliği ortaya koyacak ve bugünün dünyasına aynalık edecek.”

Festivallerin sinemacılar için taşıdığı öneme de değinen yönetmen, “Diğer insanlarla etkileşimden, daha fazla film izlemekten çok şey öğreniyoruz. İnsanlar olarak sürekli öğreniyoruz. Bu, hiç bitmeyen bir süreç” dedi.

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(EMK)

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/haber/ebru-timtik-odulu-tunuslu-avukat-ahmed-souab-a-bu-odulu-ozgur-filistin-e-adiyorum-308394
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/haber/bm-nin-filistin-raportoru-mersin-limani-ndaki-vela-nin-israil-e-ulasmasini-engelleyin-308232
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10 Haziran 2025
/haber/ilo-filistini-resmen-gozlemci-devlet-olarak-tanidi-308215
Khalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadı
10 Haziran 2025
/haber/khalid-abdalla-sarkisini-filistinli-cocuklara-adadi-308205
Filistin destekçilerinden MUBI’ye 'boykot' çağrısı
8 Haziran 2025
/haber/filistin-destekcilerinden-mubiye-boykot-cagrisi-308168
'İdari tutuklu' Filistinli gazeteci Ali es-Samudi için acil çağrı
2 Haziran 2025
/haber/idari-tutuklu-filistinli-gazeteci-ali-es-samudi-icin-acil-cagri-307991
İsrail ordusundan Gazze Şeridi’ne hava saldırıları: En az 106 Filistinli öldü
18 Mayıs 2025
/haber/israil-ordusundan-gazze-seridine-hava-saldirilari-en-az-106-filistinli-oldu-307544
'Kuşbakışı Filistin'
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/yazi/kusbakisi-filistin-307361
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