ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 12:46
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 15:27
1 dk Okuma

Yönetmen Bahman Ghobadi, Yılmaz Erdoğan’a açtığı davayı kazandı

Mahkeme, "Gergedan Mevsimi" filmini izinsiz olarak dijital yayın platformuna satan BKM'nin, filmin yönetmeni ve hak sahibi Bahman Ghobadi'ye tazminat ödemesine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yönetmen Bahman Ghobadi, Yılmaz Erdoğan’a açtığı davayı kazandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Başrollerinde Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin ve Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı "Gergedan Mevsimi" (Fasle Kargadan, 2012) filminin yönetmeni ve hak sahibi olan Rojhilatlı Kürt yönetmen Bahman Ghobadi, filmi izinsiz bir şekilde dijital yayın platformuna sattığı gerekçesiyle Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM'ye dava açtı.

Ghobadi, 2011 yılında BKM ile sözleşme imzaladıklarını ve 2012'de sözleşmenin yenilendiğini; ancak şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak filmi 190 ülkede yayın yapan bir platforma sattığını belirtti.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, mahkeme, sözleşmeyi ihlal eden BKM'nin 40 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Film hakkında

Türkiye-İran ortak yapımı drama filmi.

Rojhilatlı Kürt yönetmen Bahman Ghobadi’nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği film, İran Devrimi sonrası şair Sahel'in (Behrouz Vossoughi) yaşadığı zorlukları ve travmaları ele alır.

Sahel, haksız yere 30 yıl hapis cezasına çarptırılır ve bu süre zarfında eşi Mina (Monica Bellucci) onun öldüğünü düşünerek yeniden bir hayat kurmaya çalışır. Ancak Sahel hapisten çıkınca karısını bulmak için yola çıkar ve geçmiş yeniden canlanlanır. (TY)

bahman ghobadi yılmaz erdoğan BKM gergedan mevsimi monica belluci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git