Yönetmen Bahman Ghobadi, Yılmaz Erdoğan’a açtığı davayı kazandı

Başrollerinde Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin ve Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı "Gergedan Mevsimi" (Fasle Kargadan, 2012) filminin yönetmeni ve hak sahibi olan Rojhilatlı Kürt yönetmen Bahman Ghobadi, filmi izinsiz bir şekilde dijital yayın platformuna sattığı gerekçesiyle Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM'ye dava açtı.
Ghobadi, 2011 yılında BKM ile sözleşme imzaladıklarını ve 2012'de sözleşmenin yenilendiğini; ancak şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak filmi 190 ülkede yayın yapan bir platforma sattığını belirtti.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, mahkeme, sözleşmeyi ihlal eden BKM'nin 40 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Film hakkında
Türkiye-İran ortak yapımı drama filmi.
Rojhilatlı Kürt yönetmen Bahman Ghobadi’nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği film, İran Devrimi sonrası şair Sahel'in (Behrouz Vossoughi) yaşadığı zorlukları ve travmaları ele alır.
Sahel, haksız yere 30 yıl hapis cezasına çarptırılır ve bu süre zarfında eşi Mina (Monica Bellucci) onun öldüğünü düşünerek yeniden bir hayat kurmaya çalışır. Ancak Sahel hapisten çıkınca karısını bulmak için yola çıkar ve geçmiş yeniden canlanlanır. (TY)