Yonca Verdioğlu Şık'a casusluk suçlaması

Yonca Verdioğlu Şık'ın İstanbul Beyoğlu'ndaki evine gelen polisler, cumhuriyet savcılığının hakkında soruşturma yürüttüğünü tebliğ ettiler. Şık, evinden alınarak ilk olarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, daha sonra ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Yonca Verdioğlu Şık'a hakkında 'siyasal askeri casusluk' suçlaması olduğu bildirildi. Şık'ın ifadesi savcılık tarafından alınacak.

Yonca Verdioğlu Şık, kısa süre önce Yeni Şafak Gazetesi tarafından hedef gösterilmişti.

Tepkiler

TİP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ahmet vekilimizin eşi Yonca Şık gözaltına alındı. Hırsızlığını arsızlıkla, haksızlığını hukuksuzlukla perdelemeye çalışanlara sözümüz belli: Gözaltılarla, düzmece mahkemelerle, yalan, iftira ve tehditlerle bizi korkutamazsınız. Siz gideceksiniz, biz kalacağız!" denildi.



TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş:

Milletvekilimiz Şık’ın aldığı son tehdidi Genel Başkanımız Erkan Baş dünkü Adalet Bakanlığı Bütçesi Komisyon Toplantısında ifşa etmiş; Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yakınlarının Milletvekilimiz Şık’ın ailesinin ve arkadaşlarının güvenliğini işaret eden tehditler ilettiğini duyurmuştu.”

📌 “Anlaşılıyor ki, Bakan Gürlek emrindeki yargı ve emniyet güçlerine harekete geçme talimatı vermiştir.”

📌 “Tüm halkımızı, basın emekçisi dostlarımızı ve yoldaşlarımızı Yonca Şık dostumuzla dayanışmak amacıyla Çağlayan Adliyesi’nde başlatacağımız adalet nöbetine çağırıyoruz.”

📌 “Hırsızlığını arsızlıkla, haksızlığını hukuksuzlukla perdelemeye çalışanlara sözümüz belli: Gözaltılarla, düzmece mahkemelerle, yalan, iftira ve tehditlerle bizi korkutamazsınız.”

📌 “Biz fon hırsızlarından güçlüyüz, cesuruz, kalabalığız!”

📌 “Siz gideceksiniz, biz kalacağız! Arkadaşımız Yonca Şık’ı alacağız.”

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil:

Dün komisyonda sözde Adaletin Bakanının yüzüne Ahmet Şık yakınlarıyla tehdit ediliyor dedik! Bugün tehdidi yerine getirmeye karar verdiler! Ahmet Şık’ın eşi Sevgili Yonca an itibariyle gözaltında! Dün aynı bakan komisyonda “başka bir vekili dokunulmazlığın olmasa şimdi cezaevindeydin” diye tehdit etti. Kendisini tutuklayamadığının eşini arkadaşını tutuklayarak mı susturacaksınız milletvekillerini!??? Can Atalay’ı esir tuttuğunuz yetmedi, sıra ailelerimizi esir almaya mı geldi!??? Bu ülkede milletvekilliği yapmanın bedeli bu mu cevap verin! @NumanKurtulmus

"Feminist arkadaşımızla dayanışma için adliyedeyiz"

Feministler de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çağırdı: “Feminist arkadaşımız Yonca Verdioğlu, bu sabah evinden gözaltına alınarak askeri ve siyasi casusluk gibi akıl dışı bir suçlamayla Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Uzun yıllardır feminist mücadele içinde yer alan, Heinrich Böll Türkiye ofisinde çalışan Yonca'ya yöneltilen bu suçlamanın asıl kaynağının “Fon Vurgunu” dosyasını gündemde tuttuğu için susturulmak istenen Ahmet Şık ile evli olması olduğunu biliyoruz. Adalet Bakanı, bir kadını kocasını susturmak için rehin almaya kalkışıyor! Toplumsal ve siyasal alanda faaliyet gösteren, yasal statüsü olan bir kurumda çalışmayı suç unsuru haline getirmeye çalışan, toplumu susturmak ve baskı altına almak için rehin alan, yargıyı kendi çıkarları için kullanan bu düzeni kabul etmiyoruz. Feminist arkadaşımızla dayanışma için Çağlayan'dayız!”

(Mİ)