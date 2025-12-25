Yolsuzluktan yargılanan MHP'li başkan tahliye edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütlen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan MHP'li Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile eski imar müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Osman Türkyılmaz ile eski imar müdüdürü Mustafa Tekertarla, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tanık beyanlarının ardından sanıkların savunmaları alındı.

BirGün'ün aktardığına göre, eski imar müdürü Teketarla, bazı dairelerin bedelsiz verildiğini iddia ederken, Osman Türkyılmaz ise bu iddiaları reddederek kendisine herhangi bir talimat vermediğini savundu.

Tahliyelerine karar verildi

Türkyılmaz, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek beraat istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Türkyılmaz ve Mustafa Tekertarla'nın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve suça iştirak suçlarından açılan davanın yargı süreci devam ediyor.

İddianame 24 Eylül 2025’te hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, eski Belediye Başkanı MHP’li Osman Türkyılmaz, tutuklu MHP’li Meclis Üyeleri Ülkü Toksoy ve İbrahim Aktuğ, belediyenin İmar Müdür Vekili Mustafa Tekertarla’nın kamu gücünü kötüye kullandığı vurgulandı. İddianamede şu ifadeler yer aldı: "Dönemin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, konut projesinin inşaatının devam etmesini önlemek için elinde bulundurduğu gücü kullanarak inşaatı 25 Mart 2023’te inşaatı mühürledi. Ardından nüfuzunu kötüye kullanıp zorlama yoluyla müteahhitten maddi menfaat talebinde bulundu. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın amacının kendisine fikir, eylem birliği içerisinde hareket ettiği kişilere menfaat temin etmek olduğu, müteahhidin inşaatın ilerlemesi ve projenin tamamlanması için şüphelilerin istedikleri menfaati vermeye razı olduğu anlaşıldı. Müteahhit ile şüpheliler arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde biri dubleks olmak üzere toplam yedi dairenin Osman Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz'ın göstermiş olduğu diğer kamu görevlileri veya ilişkili olduğu kişilere verilmesi noktasında görüş birliğine varıldığı, anlaşma sonrası mühürleme işleminin kaldırıldığı inşaatın devam ettiği, ayrıca yapı tadilat ruhsatı da verildiği belirlendi." MHP’lilerin bedelsiz olarak aldığı yedi dairenin tapusunu akrabalarının üzerine yaptırdığı da tespit edildi.

(AB)