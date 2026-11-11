Yolsuzluk soruşturmasını haberleştiren gazeteciye soruşturma

Van’da Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki (SYDV) usulsüzlük soruşturmasıyla ilgili haber yapan gazeteci İdris Yılmaz ifadeye çağrıldı.

Yılmaz vakfa yönelik 7 Kasım’daki operasyon öncesinde usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir müfettiş görevlendirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü yazdı.

Bir sonra beşi vakıf çalışanı ve ikisi esnaf 7 kişi gözaltına alındı. Yılmaz hakkında da soruşturma açıldı. Erciş Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yılmaz'a burada ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlaması yöneltildi. Haber kaynağının kim olduğu soruldu.

Yaklaşık 20 yıldır gazetecilik yapan, bianet’e haber geçen Yılmaz mesleği gereği haber kaynaklarını açıklamak zorunda olmadığını söyledi. İfadesini şöyle verdi:

“Olayla alakalı bir müfettiş görevlendirildiğinden ve halihazırda bir soruşturma devam ettiğinden haberim vardı. Dosyada bir gizlilik kararı olduğuna dair bilgilendirilmedim.

Yaptığım haber doğru. Gazetecilik mesleğim gereği kaynak belirtmek zorunda değilim.

Kaymakamlık Instagram hesabından bana haberde bilgi kirliliği olduğu ve paylaşımı kaldırmam yönünde bir mesaj attı.

Ben de cevap olarak ‘Bize gerçek bilgileri verin de kirlilik ortadan kalksın’ şeklinde bir cevap verdim ve haberimi kaldırmadım.

Bir gazeteci olarak kamuoyunu bilgilendirme görevimi yaptım. Basın ve ifade özgürlüğümü kullandım.

Bundan ötürü herhangi bir pişmanlığım yok. Üzerime atılı olabilecek tüm suçlamaları reddediyorum."

"Dezenformasyon suçlaması bekliyordum"

Yılmaz, bianet’e yaptığı açıklamada da soruşturmayla ilgili haberini yayımlandıktan sonra sosyal medyadaki bazı haber sayfalarının haberini kullandığını söyledi. Sayfaların yöneticilerinin gözaltına alındığının bilgisini verdi.

Kendisinin gözaltına alınmadığını belirten Yılmaz, “Yereldeki birkaç sosyal medya admini haber kaynağın ben olduğumu söyleyince ifadeye çağırdılar" dedi. Tarafına tebliğ edilen bir gizlilik kararı olmadığından bahsetti.

Haberi yayımladıktan bir gün sonra SYDV’ye operasyon gerçekleştirildiğini ve Vakıf Müdürü Sefa K. ile birlikte 6 kişinin da evinden alındığını kaydetti.

Yılmaz, ifadeye çağrılmasını gazetecilik faaliyetleriyle ilişkilendirerek, “Amaç gazeteciliğin önünü kesmek, haberleştirilmesini engellemek, dosyanın kamuoyuna yansımasının önüne geçmek” diye konuştu.

Soruşturmayla ilgili haberlerin ardından kendisine “dezenformasyon” suçlaması yöneltilebileceğini düşündüğünü belirtti:

“Dezenformasyon suçlaması bekliyorduk. Ancak önümüze soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlaması çıktı. Gazeteciliğe yönelik baskıdan başka bir şey değil.”

Daha önce de yolsuzluk, kayyım uygulamaları, istismar ve şiddet gibi konulardaki haberleri nedeniyle gözaltına alındığını söyleyen Yılmaz, farklı soruşturmalardaki tutuklanmalarını ve dokuz ay tecrit altında tutulmasını hatırlattı.

Yılmaz, yaşadıklarını “gazeteciliğini terbiye etmeye yönelik” bir girişim olarak değerlendirdi ve “Boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Beş kişi tutuklandı Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, SYDV’de sahte evrak kullanılarak usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Erciş Kaymakamlığı durumu Van Valiliği’ne bildirdi. Valilik de iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Müfettiş incelemesinde, 2025’te ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken 9 bin 540 ton kömür ile 138 ton patatesin Erciş’e hiç gelmediğini tespit etti. Şüphelilerin mali hareketlerinin incelenmesi amacıyla 12 Ekim’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor istendi. Raporda şüpheliler arasında yoğun para transferleri bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine 7 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski Vakıf Müdürü Sefa K., vakıf görevlileri Murat D. ve Tuba B., kaymakamlık çalışanları Cem A. ve Ömer A. ile esnaflar Fikri Y. ve Mehmet Zeki İ. gözaltına alındı. Yedi şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat D. ile Tuba B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sefa K.’nin de aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı. Suçlamalar ise 'zimmet' ve 'nitelikli dolandırıcılık'.

(HA)