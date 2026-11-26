Yolcu Tiyatro’nun yeni oyunu “Ardıç Ağacı”, Avrupa turnesinin ardından Türkiye’deki seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ersin Umut Güler’in yönettiği ve oynadığı tek kişilik oyun, 27 Kasım Cuma günü Ankara Kült Sahne’de sahnelenecek.

14 Kasım’da Hollanda’nın Amsterdam kentinde başlayan turnenin Avrupa programında Arnhem, Siegen, Winterthur ve Paris yer aldı. Ankara gösterimiyle kasım programını tamamlayacak oyun, aralık ayında Türkiye’nin farklı kentlerine konuk olacak.

Bir “rüya koruyucusu”nun hikâyesi

“Ardıç Ağacı”, kendisini “rüya koruyucusu” olarak tanımlayan Ali Ilgaz’ın hikâyesini anlatıyor.

Ali, hayalî kahramanı Turna, çocukluk anıları, dostlukları ve hafızasında yer eden ezgiler aracılığıyla geçmişiyle yeniden karşılaşıyor.

Çocukluğundan yetişkinliğine uzanan bu yolculukta hayal ile gerçek, geçmiş ile bugün iç içe geçiyor. Ali’nin hikâyesine, sevdikleriyle bir ardıç ağacının altında ortak bir yaşam kurma umudu eşlik ediyor.

Tek perdeden oluşan 55 dakikalık oyun, 12 yaş ve üzeri seyircilere yönelik.

Ankara Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek

“Ardıç Ağacı”nın Ankara gösterimi, 29. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşecek. Oyun, Kavaklıdere Kült Sahne’de saat 20.00’de başlayacak.

Aralık ayında sekiz gösterim yapılacak

Ankara gösteriminin ardından aralık ayında Diyarbakır’dan Mersin’e uzanan bir turneye çıkacak olan Yolcu Tiyatro, oyununu farklı kentlerdeki bağımsız sanat mekânlarında da seyirciyle buluşturacak.

Yolcu Tiyatro’nun açıkladığı güncel turne takvimi şöyle:

27 Kasım Cuma: Ankara – Kült Sahne

Ankara – Kült Sahne 4 Aralık Cuma: Diyarbakır – Mordem Sanat

Diyarbakır – Mordem Sanat 5 Aralık Cumartesi: Batman – Dîwan International Theatre Academy

Batman – Dîwan International Theatre Academy 6 Aralık Pazar: Mardin – Şaneşîn Performans

Mardin – Şaneşîn Performans 18 Aralık Cuma: Antep – BBT Kültür Sanat Merkezi

Antep – BBT Kültür Sanat Merkezi 19 Aralık Cumartesi: Hatay, İskenderun – Ortak Sahne

Hatay, İskenderun – Ortak Sahne 21 Aralık Pazartesi: Adana – Kırk Üç Metrekare

Adana – Kırk Üç Metrekare 22 Aralık Salı: Mersin, Silifke Belediyesi Kültür Merkezi

Mersin, Silifke Belediyesi Kültür Merkezi 23 Aralık Çarşamba: Mersin – Kedi Sanat Sahnesi

Turnenin ardından “Ardıç Ağacı”, İstanbul’da henüz adı açıklanmayan tarihi bir mekânda sahnelenecek.

Gösterimlere ilişkin bilet bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)