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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 03.11.2026 11:20 3 Kasım 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.11.2026 11:25 3 Kasım 2026 11:25
Okuma Okuma:  2 dakika

Yolcu Tiyatro’nun “Ardıç Ağacı” Kasım'da beş ülkede sahnede

Ersin Umut Güler’in yönettiği ve oynadığı oyun, Avrupa turnesinin ardından Türkiye’nin farklı şehirlerine uğrayacak ve yolculuğunu İstanbul’da sürpriz bir tarihi mekânda sürdürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yolcu Tiyatro’nun “Ardıç Ağacı” Kasım'da beş ülkede sahnede
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Bir “rüya koruyucusu”nun hikâyesini sahneye taşıyan Yolcu Tiyatro’nun yeni oyunu Ardıç Ağacı, kasımda beş ülkede seyirciyle buluşacak.

Ersin Umut Güler’in yönettiği ve oynadığı oyun, Avrupa turnesinin ardından Türkiye’nin farklı şehirlerine uğrayacak ve yolculuğunu İstanbul’da sürpriz bir tarihi mekânda sürdürecek.

“Ardıç Ağacı”nın yolculuğu 14 Kasım’da Amsterdam’da başlayacak. Oyun, Hollanda’daki Amsterdam ve Arnhem gösterimlerinin ardından Almanya’nın Siegen, İsviçre’nin Winterthur ve Fransa’nın Paris kentlerinde sahnelenecek. Kasım programı, 27 Kasım’da Ankara Kült Sahne’de sona erecek.

Oyunun merkezinde kendisine “rüya koruyucusu” diyen Ali var.

Ali; hayalî kahramanı Turna’yla sohbetleri, eski dostları, tanıdık ezgiler ve sihirli anlar eşliğinde geçmiş ile bugün arasında dolaşıyor. Tahta kılıçlarla oynadığı sokaklardan kalabalık meydanlara uzanan hikâyesini, hayalle gerçeğin birbirine karıştığı anların içinden bugüne taşıyor.

Âşık olduğunda ise başkaları için kurduğu cümleler kendisine yetmiyor:

“Ya aşksa bu, oysa kesin tereddüt.”

Ali’nin bütün bu yolculuğuna bir umut eşlik ediyor: Bir ardıç ağacının altında, sevdikleriyle aynı hayata sığabilmek.

Turne Aralık ayında devam edecek

“Ardıç Ağacı”, kasım turnesinin ardından aralık ayında da farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak.

Oyunun Diyarbakır, Mardin, Batman, Gaziantep, Antakya, Adana ve Mersin’de sahnelenmesi planlanıyor.

Turnelerin ardından oyun, İstanbul’da henüz açıklanmayan tarihi bir mekânda seyircisiyle buluşacak.

Yolcu’nun üretim alanı genişliyor

2012’de İstanbul’da temelleri atılan Yolcu, tiyatro merkezli üretimlerini farklı sanat disiplinleriyle buluşturan bağımsız bir sanat yapısı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Oyunculuk, hareket, dijital görüntü, müzik ve mekânı üretimin temel bileşenleri arasında gören Yolcu, çağdaş metinler ve yeni sahneleme biçimleri üzerine çalışıyor.

“Kapıların Dışında” ile başlayan üretim yolculuğunda “Karanlığın Ötesinden Gelen Sesler”, “Joko’nun Doğum Günü”, “Kürklü Venüs”, “Gomidas”, “Muhammed Ali” ve “Zâkir” gibi yapımları seyirciyle buluşturan Yolcu’nun yapımları ve sanatçıları, bugüne kadar farklı tiyatro ödül jürilerinden 25’in üzerinde ödül aldı.

Yolcu’nun yapımları Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Avignon Tiyatro Festivali dahil olmak üzere uluslararası festivallerde de sahnelendi.

Yolcu, tiyatro üretimini sürdürürken performans, müzik, ses, görsel sanatlar ve mekâna özgü çalışmalarla üretim alanını genişletiyor; farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren yeni işbirliği ve üretim biçimleri üzerine çalışıyor.

Kasım turnesi

14 Kasım Cumartesi – Amsterdam, Ru Paré Theaterzaal

15 Kasım Pazar – Arnhem, Buurthuis De Overkant

20 Kasım Cuma – Siegen, Alevitische Gemeinde und Kulturzentrum e.V.

22 Kasım Pazar – Winterthur, WAKM

23 Kasım Pazartesi – Paris, Théâtre du Gymnase Marie Bell

27 Kasım Cuma – Ankara, Kült Sahne

“Ardıç Ağacı” için bilet bilgilerine Yolcu Tiyatro’nun sosyal medya hesaplarından ve buradan ulaşabilirsiniz.

Künye

Ardıç Ağacı

Ahmet Sami Özbudak’ın “Zâkir” adlı oyunundan

Yöneten ve Oynayan: Ersin Umut Güler

Dramaturg: Sinan Akcan

Yönetmen Yardımcısı: Emre Can Sancar

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Ninni: Sasa Serap

Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu

Tek perde / 55 dakika / 12+

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Emre Can Sancar Ersin Umut Güler yolcu tiyatro Ardıç Ağacı
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