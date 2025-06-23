Yolcu Tiyatro’dan yeni oyun: “Zâkir”

Yolcu Tiyatro’dan Bellek, İnanç ve Direniş Üzerine Bir Hikâye: “Zâkir” 25 Haziran Çarşamba 20.30’da ilk kez seyircisiyle buluşuyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek yazılan Zâkir, Alevi-Bektaşi geleneği içinde büyüyen Ali Ilgaz’ın hayatına odaklanıyor.



Ahmet Sami Özbudak’ın öyküsünü kaleme aldığı, yönetmenliğini Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Ali Seçkiner Alıcı ve Ersin Umut Güler rol alıyor. Oyunun müzikleri oyunun müzik direktörlüğünü de yapan Ali Seçkiner Alıcı tarafından sahnede canlı olarak icra ediliyor.

Zâkir, Ali Ilgaz’ın çocukluğundan itibaren yaşadıklarını anlatırken, kişisel hikâyesini toplumsal ve kültürel bir zemine yerleştiriyor. Ali Ilgaz’ın hayal dünyasında yer alan Hacı Bektaş Veli tablosundaki Masalsı Eren ve Charlie Chaplin, absürt bir anlatımla Ali Ilgaz’ın hayatındaki kırılma anlarına götürüyor ve oyundaki diğer karakterlerle tanıştırıyor seyirciyi.

Sazın, sözün dansıyla seyirciyi şiirsel bir yolculuğa çıkaran Zâkir oyununda bağlama, türkü ve deyişler sahnenin bir parçası olarak yer alıyor. Hikâyeyi taşıyan karakterler, aynı zamanda sazın, sözün ve hafızanın taşıyıcısı olarak “Zâkir” kimliğini de temsil ediyor.

Ali Seçkiner Alıcı ve Ersin Umut Güler’in performanslarıyla ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan Zâkir, 25 Haziran Çarşamba akşamı saat 20:30'da Baba Sahne’de sahnelenecek. Oyunun biletlerine babasahne.com üzerinden ulaşılabilir.

Oyunun Künyesi Öykü: Ahmet Sami Özbudak

Yönetmen: Ersin Umut Güler

Müzik Direktörü: Ali Seçkiner Alıcı



Oyuncular: Ali Seçkiner Alıcı, Ersin Umut Güler



Yardımcı Yönetmen: Emre Can Sancar, Sinan Akcan

Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya

Dekor Tasarımı: Cihan Aşar

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Işık Tasarımı: Yasin Gültepe



Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu

Afiş Fotoğrafı ve Teaser: Ulaş Beşoklar

Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin



Yürütücü Yapımcı: Emre Can Sancar



Tek perde, 75 dakika

(EMK)