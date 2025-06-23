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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 11:38
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 11:44
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Yolcu Tiyatro’dan yeni oyun: “Zâkir”

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek yazılan Zâkir, Alevi-Bektaşi geleneği içinde büyüyen Ali Ilgaz’ın hayatına odaklanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yolcu Tiyatro’dan yeni oyun: “Zâkir”

Yolcu Tiyatro’dan Bellek, İnanç ve Direniş Üzerine Bir Hikâye: “Zâkir” 25 Haziran Çarşamba 20.30’da ilk kez seyircisiyle buluşuyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek yazılan Zâkir, Alevi-Bektaşi geleneği içinde büyüyen Ali Ilgaz’ın hayatına odaklanıyor. 

Ahmet Sami Özbudak’ın öyküsünü kaleme aldığı, yönetmenliğini Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Ali Seçkiner Alıcı ve Ersin Umut Güler rol alıyor. Oyunun müzikleri oyunun müzik direktörlüğünü de yapan Ali Seçkiner Alıcı tarafından sahnede canlı olarak icra ediliyor.

Zâkir, Ali Ilgaz’ın çocukluğundan itibaren yaşadıklarını anlatırken, kişisel hikâyesini toplumsal ve kültürel bir zemine yerleştiriyor. Ali Ilgaz’ın hayal dünyasında yer alan Hacı Bektaş Veli tablosundaki Masalsı Eren ve Charlie Chaplin, absürt bir anlatımla Ali Ilgaz’ın hayatındaki kırılma anlarına götürüyor ve oyundaki diğer karakterlerle tanıştırıyor seyirciyi.

Sazın, sözün dansıyla seyirciyi şiirsel bir yolculuğa çıkaran Zâkir oyununda bağlama, türkü ve deyişler sahnenin bir parçası olarak yer alıyor. Hikâyeyi taşıyan karakterler, aynı zamanda sazın, sözün ve hafızanın taşıyıcısı olarak “Zâkir” kimliğini de temsil ediyor.
Ali Seçkiner Alıcı ve Ersin Umut Güler’in performanslarıyla ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan Zâkir, 25 Haziran Çarşamba akşamı saat 20:30'da Baba Sahne’de sahnelenecek. Oyunun biletlerine babasahne.com üzerinden ulaşılabilir.

Oyunun Künyesi

Öykü: Ahmet Sami Özbudak
Yönetmen: Ersin Umut Güler
Müzik Direktörü: Ali Seçkiner Alıcı

Oyuncular: Ali Seçkiner Alıcı, Ersin Umut Güler

Yardımcı Yönetmen: Emre Can Sancar, Sinan Akcan
Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya
Dekor Tasarımı: Cihan Aşar
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Işık Tasarımı: Yasin Gültepe

Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu
Afiş Fotoğrafı ve Teaser: Ulaş Beşoklar
Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin

Yürütücü Yapımcı: Emre Can Sancar

Tek perde, 75 dakika

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yolcu tiyatro Ersin Umut Güler
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