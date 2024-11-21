Yolcu Tiyatro’dan yeni oyun: Muhammed Ali

Yolcu Tiyatro’nun yeni oyunu Muhammed Ali 18 Kasım 2024 Pazartesi akşamı İstanbul Kadıköy’de bulunan Baba Sahne’de prömiyer yaptı.
Turgay Korkmaz’ın yazıp yönettiği, Ersin Umut Güler’in Süpervizör olduğu tek kişilik oyunda Erdem Kaynarca sahnede.
Tek kişilik bir oyun olan Muhammed Ali oyununda Kaynarca’nın performansıyla aile, toplum ve kayıplar gibi dönüşümler irdeleniyor.
Gerçek bir Muhammed Ali gibi vurmayı beklerken, ringde bambaşka bir Muhammed Ali yaratıyor ve hikâyesine atılan tüm taşları avucunda tutuyor.
"Ne güzel değil mi sessizlik?
İnsan hiçbir şey yapmayınca ne güzel oluyor...
Her şey susuyor, her şey duruyor...
Ben de bekliyorum…
Kabuk değiştirmeyi, vurmayı!
Gerçek bir Muhammed Ali gibi vurabilmeyi bekliyorum."
Yaşadığı dönüşümün dışına itilen kim varsa, kırılan bir camla bir gencin sıkılı yumruğu arasında saklanıyor. Toplumsal temsiliyet, ailevi teslimiyet ve bireysel özgürlük üçgeninde genç Muhammed Ali, hayatını böcek kabuklarıyla birlikte lam ve lamel arasına sıkıştırıp keşfetmeye çalışıyor.
Yıkıntıların, kayıpların, vazgeçişlerin, aşkın, cesaretin ve yenilginin sessiz gardında dururken geçim sıkıntısı, çaresizlik ve yetersizlik kroşeleriyle savruluyor. Muhammed Ali, kendini yeniden doğurmaya her yeltendiğinde kalabalığın sancısını çekip, diğerleriyle her vedalaşmasında kendi vasiyetini okuyor.
Gerçek bir Muhammed Ali gibi vurmayı beklerken, ringde bambaşka bir Muhammed Ali yaratıyor ve hikâyesine atılan tüm taşları avucunda tutuyor.
Süpervizör: Ersin Umut Güler
Oynayan: Erdem Kaynarca
Dramaturji: Sinan Akcan
Koreografi: Tuğçe Ulugün Tuna
Dekor ve Işık Tasarımı: Yasin Gültepe
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Müzik: Peyk, Emre Gülbüz
Yürütücü Yapımcı, Yardımcı Yönetmen: Emre Can Sancar
Danışman: Süreyya Su
Reji Asistanı: Hira Nur Güven
Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu
Afiş Fotoğrafı, Teaser: Ulaş Beşoklar
(EMK)