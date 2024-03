Yolcu Tiyatro'nun "Gomidas" oyunu Fransa turnesinde

“Şarkıları dinlerken hikayeleri gördüm, her hikayede beni buldum. Kendimin okulu oldum duyduğum her ezgide. Her ağacın bir adı varmış, her insanın bir şarkısı.”

Kasım 2020'de İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Türkçe ve Fransızca prömiyerini yapan Gomidas, 100. oyununa yaklaşırken Mart ayında Paris ve Nice şehirlerinde sahne alacak.

Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler'in üstlendiği oyunda Fehmi Karaarslan Gomidas karakterine hayat veriyor ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ederek Gomidas Vartabed eserlerini seslendiriyor.

22 Mart Cuma Nice şehrinde Complexe Barsamian'da sahnelenecek olan Gomidas, 23 Mart Cumartesi Paris Théâtre du Gymnase Marie Bell'de Paris'li tiyatroseverlerle buluşacak.

Gomidas, Paris ve Nice turneleri öncesinde ise 19 Mart Salı 20.00'de Fransız Kültür Merkezi Beyoğlu'nda Fransızca olarak seyirciyle buluşacak.

Detaylar

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip.

Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayalî koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi.

Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken 40 kişilik topluluğuyla Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.

GOMİDAS Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak

Süpervizör-Yapımcı: Ersin Umut Güler Oynayan: Fehmi Karaarslan Müzik: Gomidas Vartabed

Müzik Direktörü ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan

Topluluk: Lusavoriç Korosu Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere

Dekor Tasarımı: Cihan Aşar

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Işık Tasarımı: Yasin Gültepe



Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener Türkçe’den İngilizce’ye Çeviren: Ayla Jean Yackley

Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız

Yönetmen Yardımcısı: Duygu Pelit Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin

Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz Afiş Resmi: Panos Terlemezyan Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer

Afiş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli Retouch: Adem Başaran, P Blok Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin-Saygın Serdaroğlu Görsel Kayıtlar: Ersin Umut Güler, Gürcan Öztürk, Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu, Ulaş Beşoklar +11 yaş Tek perde 90 dakika

(EMK)