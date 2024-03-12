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Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 13:16
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 13:21
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Yolcu Tiyatro'nun "Gomidas" oyunu Fransa turnesinde

Tiyatro oyunu "Gomidas", Paris ve Nice turneleri öncesinde 19 Mart Salı 20.00'de Fransız Kültür Merkezi Beyoğlu'nda Fransızca olarak seyirciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Yolcu Tiyatro'nun "Gomidas" oyunu Fransa turnesinde

“Şarkıları dinlerken hikayeleri gördüm, her hikayede beni buldum. Kendimin okulu oldum duyduğum her ezgide. Her ağacın bir adı varmış, her insanın bir şarkısı.”

Kasım 2020'de İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Türkçe ve Fransızca prömiyerini yapan Gomidas, 100. oyununa yaklaşırken Mart ayında Paris ve Nice şehirlerinde sahne alacak. 

Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler'in üstlendiği oyunda Fehmi Karaarslan Gomidas karakterine hayat veriyor ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ederek Gomidas Vartabed eserlerini seslendiriyor. 

22 Mart Cuma Nice şehrinde Complexe Barsamian'da sahnelenecek olan Gomidas, 23 Mart Cumartesi Paris Théâtre du Gymnase Marie Bell'de Paris'li tiyatroseverlerle buluşacak.

Gomidas, Paris ve Nice turneleri öncesinde ise 19 Mart Salı 20.00'de Fransız Kültür Merkezi Beyoğlu'nda Fransızca olarak seyirciyle buluşacak. 

Detaylar

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip.

Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayalî koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi.

Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken 40 kişilik topluluğuyla Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.

GOMİDAS

Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak
Süpervizör-Yapımcı: Ersin Umut Güler

Oynayan: Fehmi Karaarslan

Müzik: Gomidas Vartabed
Müzik Direktörü ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan
Topluluk: Lusavoriç Korosu

Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere
Dekor Tasarımı: Cihan Aşar
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Işık Tasarımı: Yasin Gültepe

Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener

Türkçe’den İngilizce’ye Çeviren: Ayla Jean Yackley
Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız
Yönetmen Yardımcısı: Duygu Pelit

Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin
Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz

Afiş Resmi: Panos Terlemezyan

Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer
Afiş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli

Retouch: Adem Başaran, P Blok

Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin-Saygın Serdaroğlu

Görsel Kayıtlar: Ersin Umut Güler, Gürcan Öztürk, Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu, Ulaş Beşoklar

+11 yaş

Tek perde 90 dakika

(EMK)

gomidas gomidas vartabed yolcu tiyatro
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