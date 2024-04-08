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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 08:40
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 08:41
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Yolcu otobüsünde 30 kiloya yakın sentetik uyuşturucu bulundu

Malatya'nın Kale ilçesinde durdurulan otobüsteki valizin sahibi aranıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yolcu otobüsünde 30 kiloya yakın sentetik uyuşturucu bulundu
Fotoğraf: AA arşiv

Malatya'da, yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesinde durdurulan otobüste narkotik köpek desteğiyle yapılan aramada, otobüsün emanet bölümündeki valiz içerisinde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valizin sahibi olduğundan şüphelenilen kişi aranıyor.

(AS)

uyuşturucu
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