Yolcu otobüsünde 30 kiloya yakın sentetik uyuşturucu bulundu

Malatya'da, yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesinde durdurulan otobüste narkotik köpek desteğiyle yapılan aramada, otobüsün emanet bölümündeki valiz içerisinde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valizin sahibi olduğundan şüphelenilen kişi aranıyor.

(AS)