Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 07:49
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 07:54
2 dk Okuma

YÖK’ten üniversitelere “ilk ders Gazze” talimatı

“Sınır tanımaksızın gerçekleştirilen vahşi katliam insanlık tarihine kara leke olarak geçti”

Gülseven Özkan

YÖK’ten üniversitelere “ilk ders Gazze” talimatı
Fotoğraf: AA

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), üniversitelere, “Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri” konulu yazı gönderdi.

Yazıda; İsrail saldırılarında sivil halkın hedef alındığı, vahşi katliam yapıldığı ifade edilerek yeni akademik yılı açılış töreni ve derslerinde Gazze’nin gündem yapılması istendi.

Yeni akademik döneme sayılı günler kalırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tüm üniversitelere, “Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri” konulu yazı gönderdi.

Yazıda; İsrail’in yaklaşık 2 yıldır Gazze’ye yönelik operasyonu hatırlatıldı. İsrail saldırılarında çoğunluğun bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkın hedef alındığı belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“Hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yeğane temennimizdir."

YÖK verdiği talimatla üniversitelerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde eğitim ve öğretimle birlikte ilgili konularla Gazze’nin de gündem yapılmasını istedi. Yazı, Başkanvekili Metin Topçuoğlu imzasıyla kurumlara gönderildi.

(GÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
israil anlaşması YÖK gazze ablukası Filistin israil filistin
x.com/GulsevenOzkan [email protected]
bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında...

bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023-Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

