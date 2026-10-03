ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.10.2026 13:06 3 Ekim 2026 13:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.10.2026 13:06 3 Ekim 2026 13:06
Okuma Okuma:  2 dakika

YÖK’ten üniversitelere “Aile ve Nüfus On Yılı” düzenlemesi

YÖK, üniversitelerden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte “aile” temalı eğitimler düzenlemelerini ve “Gençler İçin Yaşam Becerileri” dersinin müfredata eklenmesini değerlendirmelerini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YÖK’ten üniversitelere “Aile ve Nüfus On Yılı” düzenlemesi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında üniversitelere gönderdiği yazıda öğrencilerin “kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine” yönelik çalışmalar yapılmasını istedi.

YÖK'ün açıklamasına göre üniversitelerde ayrıca Bakanlığın sunduğu hizmet, program ve destek mekanizmalarının tanıtılması için farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Açıklamada, “Üniversitelerden, öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetleri Bakanlık ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmeleri istendi” denildi.

LİSTAG Koordinatörü Neşe Tamer anlatıyor: “Ailen Yanında” demek neden politik bir tutumdur?
LİSTAG Koordinatörü Neşe Tamer anlatıyor: “Ailen Yanında” demek neden politik bir tutumdur?
2 Ekim 2026

Müfredata yeni ders önerisi

Yazıda, “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik “Gençler İçin Yaşam Becerileri” temalı yeni bir ders oluşturulması da yer aldı.

Dersin zorunlu veya seçmeli olarak üniversite müfredatlarına eklenebileceği belirtildi.

Ders kapsamında öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

İktidar "Aile Yılı" ilan etti, kadınlar "direniş yılına" çevirdi
İktidar "Aile Yılı" ilan etti, kadınlar "direniş yılına" çevirdi
29 Aralık 2025

Evlilik öncesi eğitim de verilecek

Planlanan çalışmalar arasında evlilik hazırlığındaki üniversite öğrencileri ve üniversite personeline yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” da bulunuyor.

Üniversitelerde ayrıca “Aile Eğitim Programı” kapsamında eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat alanlarında 28 modülden oluşan eğitim, seminer ve bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması öngörülüyor.

“Modüler Aile Eğitim Programı” kapsamında ise anne ve babalara yönelik en fazla 30 kişilik gruplarla 9 ila 12 hafta süren kapalı grup eğitimleri düzenlenebilecek.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
YÖK aile Aile Yılı üniversiteler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git