YÖK’ten üniversitelere “Aile ve Nüfus On Yılı” düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında üniversitelere gönderdiği yazıda öğrencilerin “kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine” yönelik çalışmalar yapılmasını istedi.

YÖK'ün açıklamasına göre üniversitelerde ayrıca Bakanlığın sunduğu hizmet, program ve destek mekanizmalarının tanıtılması için farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Açıklamada, “Üniversitelerden, öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetleri Bakanlık ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmeleri istendi” denildi.

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Müfredata yeni ders önerisi

Yazıda, “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik “Gençler İçin Yaşam Becerileri” temalı yeni bir ders oluşturulması da yer aldı.

Dersin zorunlu veya seçmeli olarak üniversite müfredatlarına eklenebileceği belirtildi.

Ders kapsamında öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

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Evlilik öncesi eğitim de verilecek

Planlanan çalışmalar arasında evlilik hazırlığındaki üniversite öğrencileri ve üniversite personeline yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” da bulunuyor.

Üniversitelerde ayrıca “Aile Eğitim Programı” kapsamında eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat alanlarında 28 modülden oluşan eğitim, seminer ve bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması öngörülüyor.

“Modüler Aile Eğitim Programı” kapsamında ise anne ve babalara yönelik en fazla 30 kişilik gruplarla 9 ila 12 hafta süren kapalı grup eğitimleri düzenlenebilecek.

(NÖ)