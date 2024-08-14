YÖK’ten 'eksi fizik netle Fizik bölümünü kazandı' iddiasına yanıt

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademide liyakatsizlik ve torpille ilgili çektiği videolarla sosyal medyada paylaşımlar yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleştiğini iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

YÖK, eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını belirtti.

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YÖK'te yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlgili Profesörün kamuoyunu yanıltmaya çalışırken söylediği gibi eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşilemez.

İlgili kişinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55.75 neti vardır.”

Açıklamada, adayın puanı hesaplanırken TYT puanının yüzde 40'ı AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplandığı ve adayın yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından yararlandığı belirtildi.

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"Eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleştim"

Prof. Dr. Özkara, sistemdeki çarpıklığı göstermek için girdiği YKS'de yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti.

Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" dedi.

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(RT)