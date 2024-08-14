ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 13:22
2 dk Okuma

YÖK’ten 'eksi fizik netle Fizik bölümünü kazandı' iddiasına yanıt

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS'de yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleştiğini iddia etti. YÖK'ten yapılan açıklamada ise; "İlgili Profesörün kamuoyunu yanıltmaya çalışırken söylediği gibi eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşilemez" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YÖK’ten 'eksi fizik netle Fizik bölümünü kazandı' iddiasına yanıt
*Fotoğraf: AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademide liyakatsizlik ve torpille ilgili çektiği videolarla sosyal medyada paylaşımlar yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleştiğini iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

YÖK, eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını belirtti.

"YKS soruları, ölçme değerlendirme standartlarına uygun değildi"
EĞİTİMCİLER YORUMLADI
"YKS soruları, ölçme değerlendirme standartlarına uygun değildi"
11 Haziran 2024

YÖK'te yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlgili Profesörün kamuoyunu yanıltmaya çalışırken söylediği gibi eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşilemez.

İlgili kişinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55.75 neti vardır.”

Açıklamada, adayın puanı hesaplanırken TYT puanının yüzde 40'ı AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplandığı ve adayın yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından yararlandığı belirtildi.

YKS’de 3 doğru 1 yanlışla Türkiye ortalamasının üzerinde
YKS’de 3 doğru 1 yanlışla Türkiye ortalamasının üzerinde
21 Temmuz 2023

"Eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleştim"

Prof. Dr. Özkara, sistemdeki çarpıklığı göstermek için girdiği YKS'de yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti.

Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" dedi.

YKS istatistikleri açıklandı: Matematik ortalaması 5,5'e düştü
YKS istatistikleri açıklandı: Matematik ortalaması 5,5'e düştü
16 Temmuz 2024

(RT)

YÖK YKS
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git