YOKê ji bo gotegotên dîplomayên sexte gilî kir

Lijneya Xwendina Bilind (YOK) îdiayên ku dibêjin 400 akademîsyen xwedî dîplomeyên sexte ne derewand.
YOKê aşkere kir ku wan giliyê kes û saziyên ku îdiayên "400 akademîsyen xwedî dîplomayên sexte ne" belav dikin, kir.
Di daxuyaniyê YOKê de wiha hat gotin:
"Hin dezgehên medyayê û platformên medyaya civakî parvekirinên bê bingeh û spekulatîf belav dikin. Her weha îdia dikin ku '400 akademîsyen xwedî dîplomeyên sexte ne'. Bi vê yekê dixwazin saziyên me yên xwendina bilind û zanyarên me yên hêja biqîmet bikin.
Îro li Serdozgeriya Komarî ya Enqerêyê li dijî kes û saziyên ku van îdiayên derew belav dikin gilî hate kirin. Ji niha pê ve jî kesên parvekirinên bi vî rengî yên rast bikin wê giliyê wan were kirin.”
(RT/AY)