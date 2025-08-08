TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 8 Tebax 2025 08:43
 ~ Nûkirina Dawî: 8 Tebax 2025 08:45
1 xulek Xwendin

YOKê ji bo gotegotên dîplomayên sexte gilî kir

YOKê aşkere kir ku wan giliyê kes û saziyên ku îdiayên "400 akademîsyen xwedî dîplomayên sexte ne" belav dikin, kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Lijneya Xwendina Bilind (YOK) îdiayên ku dibêjin 400 akademîsyen xwedî dîplomeyên sexte ne derewand.

YOKê aşkere kir ku wan giliyê kes û saziyên ku îdiayên "400 akademîsyen xwedî dîplomayên sexte ne" belav dikin, kir.

Di daxuyaniyê YOKê de wiha hat gotin:

"Hin dezgehên medyayê û platformên medyaya civakî parvekirinên bê bingeh û spekulatîf belav dikin. Her weha îdia dikin ku '400 akademîsyen xwedî dîplomeyên sexte ne'. Bi vê yekê dixwazin saziyên me yên xwendina bilind û zanyarên me yên hêja biqîmet bikin.

Îro li Serdozgeriya Komarî ya Enqerêyê li dijî kes û saziyên ku van îdiayên derew belav dikin gilî hate kirin. Ji niha pê ve jî kesên parvekirinên bi vî rengî yên rast bikin wê giliyê wan were kirin.”

(RT/AY)

