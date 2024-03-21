YÖK, yurt dışında okumanın şartlarını zorlaştırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 'Yurtdışında Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde değişik yaptı.

15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre; yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi. Değişikliklerle ortaya çıkan en önemli sonuçlar şöyle sıralandı:

Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık okumak isteyen öğrencilerin YKS (Türkiye'deki Üniversite Sınavı) sınavına girmesi ve okuyacakları bölümü kazanması gerekecek. Aksi takdirde hiçbir şekilde denklik almaları mümkün olmayacak yurt dışından aldıkları diploma Türkiye'de geçersiz sayılacak.

Ayrıca tüm alanlarda eğitim görecek öğrencilerin kayıt yaptırdıkları okullar en az iki sıralama listesinde (Örneğin The Guardian ve Times Higher Education gibi) ilk 1000 içerisinde olmaları gerekecek. Aksi takdirde öğrenciye denklik verilmeyecek ve yurt dışından aldıkları diploma Türkiye'de geçersiz olacak.

Bugünden (15 Mart 2024) geçerli olmak üzere, orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp YKS kılavuzuna göre Türkiye'de belirli bir başarı sıralaması şartıyla kayıt yaptırılabilen programları yurt dışında okumayı planlayanların, yurt dışındaki programa kayıt oldukları yıla ait ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavında ilgili program için aranan sıralama dilimine girmeleri şartı aranacak.

Buna ilişkin belge, başvuru belgeleri arasına eklenirken başvuru esnasında kuruma ibraz edilecek. YKS'ye girmeyen ve girdiği halde ilgili program için aranan başarı dilimine giremeyen adayların denklik başvuruları reddedilecek.

Denklik şart haline getirildi

Yönetmelikle birlikte “Komisyonun gerekli görmesi halinde, tanıma veya denkliği için” ibaresi “Denklik” şeklinde, “istenebilir” ibaresi “istenir” şeklinde değiştirilerek, denklik şartı getirildi.

Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, ortaöğrenimini hangi ülkede tamamladığına bakılmaksızın tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından yapılan denklik başvuruları, eğer adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde, ilk binde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse adayın denklik başvurusu reddedilecek.

Dünya üniversite sıralamalasında olma şartı

Yine bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk başvurularıyla ilgili özel hüküm ile orta öğrenimini Türkiye'de tamamlayanlara ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara, yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacak.

(RT)