YÖK ve MESEM’i protesto eden 6 genç serbest bırakıldı

Gençlik Komünleri, YÖK’ün kuruluş yıl dönümünde Taksim Meydanı’nda yürüyüş düzenledi. Taksim Meydanı’nda bir araya gelen gençler, “YÖK’ten MESEM’lere kâr için katlettiniz” yazılı pankart açtı. Gençler Meydan’daki Taksim Anıtı’nın önünde darp edilerek polislerce gözaltına alındı. Öğrenciler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gençlik Komünleri bu akşam YÖK ve MESEM’leri protesto etti altı kişi gözaltına alındı. https://t.co/Fv3Y2NbSat — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) November 6, 2026

Ayrıca polis, eylemi takip eden gazeteciler Narınç Demir ve Evrim Kepenek’i darp etti. Polis, gazetecileri bir süre alıkoyduktan sonra avukatların gelmesinin ardından serbest bıraktı.

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(EMK)