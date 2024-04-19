YÖK, Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre; Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi'nde katıldığı konferansta konuştu.

Prof. Dr. Özvar, uluslararasılaşmanın, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler için stratejik hedef olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Ülkemizdeki üniversitelerde 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Bu yönüyle ülkemiz dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayısında dünyada ilk 5’e girmektir.

Uluslararası öğrencilere karşı olumsuz algı oluşturulmaktadır. Uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Uluslararası öğrenciler konusuna bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur.”

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(RT)