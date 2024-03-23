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Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 12:07
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2024 12:20
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YÖK'ten YKS'ye "ek başvuru" hakkı

YÖK, yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak için getirdiği YKS puanı şartı sonrası 25-28 Mart arasında ikinci geç başvuruları kabul edeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YÖK'ten YKS'ye "ek başvuru" hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 15 Mart'ta yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı şartı getirmişti.

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Bunun üzerine YÖK 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 YKS adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek" denildi.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

(AD)

YKS YÖK
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