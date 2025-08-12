ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2025 17:40
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 17:42
1 dk Okuma

YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt

YÖK, YÖKSİS ve veri merkezlerine ilişkin iddialara dair açıklamasında "Herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt
Fotoğraf: AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve veri merkeziyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamada "Herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir" denildi.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
YÖKSİS yükseköğretim kurulu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git