HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 17:53
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 18:18
YÖK, sahte diploma haberlerini yargıya taşıdı

YÖK, "sahte diplomaya sahip 400 akademisyen" iddialarını gündeme getiren ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

YÖK, sahte diploma haberlerini yargıya taşıdı
Fotoğraf: AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu' iddialarını yalanladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "iddiayı ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Meslek örgütlerinden 'sahte diploma' açıklaması: Bu bir skandal değil, yapısal sorun
7 Ağustos 2025

YÖK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik 'sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu' şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır.

Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu.

Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir. Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Sağkan: Üç üniversitede mezuniyet belgelerinde isimler değiştirilmiş
7 Ağustos 2025

(RT)

