HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 13:11
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 13:37
2 dk Okuma

"Yok olmamak için Aleviliği tartışacağız"

Diyarbakır'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Alevi Çalıştayı' Demokratik Alevi Dernekleri'nin ev sahipliğinde başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Yok olmamak için Aleviliği tartışacağız"
Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Alevilerin sorunlarını, karşı karşıya bulundukları riskleri ve buna karşı örgütlenme çalışmalarını ele aldığı 'Alevi Çalıştayı' ile çeşitli konu başlıklarını tartışmaya açtı.

"Demokratik toplum sürecinde Alevilerin rolü" gündemiyle bir araya gelen yurttaşlar Diyarbakır'da iki gün boyunca toplantılarını sürdürecek.

'Yol birdir, sürek bin bir' temelindeki Aleviliğe dair

4 Ekim 2025
‘Yol birdir, sürek bin bir’ temelindeki Aleviliğe dair
4 Ekim 2025

Alevi toplumunda örgütlenme sorunları ele alınacak

Tartışılan konu başlıkları arasında "Ortadoğu kaosunda Aleviler, riskler ve çıkış yolları", "Demokratik toplum inşası sürecinde Aleviler", "Anacıl toplum ve komünal yaşam", "Genel Alevi toplumunda sosyolojik değişim ve örgütlenme sorunları", "Demokratik Alevi örgütlenmemizde yaşanan sorunlar", "Yeni dönem örgütlenme modelimiz nasıl olmalıdır?" başlıkları yer alacak.

Farklı kentlerden Alevilerin, kanaat önderlerinin, barış annelerinin bulunduğu çalıştaya Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasetçiler de katıldı.

Aleviliğin yaşamsallığı tartışılacak

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DAD Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, Kadriye Doğan, "Bizlerin amaç edindiği bir konu var. Aleviler ve Alevilik. Bu iki konuyu çalıştayda tartışacağız. Mezopotamya'nın, Anadolu'nun, Ortadoğu'nun zenginliklerinin binlercesinin ise yok edildiğini biliyoruz. Bizler bu yok oluşa maruz kalmamak için Aleviliği ve Alevileri tartışacağız" ifadelerini kullandı.

Aleviliğin siyasetin dışında tutulmasına yönelik yaklaşımlara işaret eden Kadriye Doğan, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de Alevilerin ve Aleviliğin yaşamsal kalmasını tartışacaklarını belirtti. Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Aleviliğin, sistemin pençesinden kurtulmasını, bu anlamıyla demokrasiye eşitliğe girmesi için bir gayretimiz olmalı. Demokratik, eşit, özgür bir şekilde yaşamanın tartışmasını yürüteceğiz. Alevilik inançtır, siyaset yapmasın yaklaşımını kabul etmiyoruz. Alevilik siyasettir. Eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi talep eder ve bunun siyasetini de yapmalıdır."

İnsan hakları örgütlerinden 'Suriye' raporu: "Alevi misin?"

23 Eylül 2025
İnsan hakları örgütlerinden 'Suriye' raporu: "Alevi misin?"
23 Eylül 2025

Çalıştay konuşmaların ardından Ali Sizer'in deyişleri ile devam etti. Basına kapalı yürütülen çalıştayın ardından sonuç bildirgesinin açıklanması bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
alevilik alevi çalıştayı Demokratik Alevi Dernekleri çiğdem kılıçgün uçar Diyarbakır
