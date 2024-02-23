ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 13:53
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 14:05
1 dk Okuma

YÖK, Naci İnci ve Boğaziçi yönetimi hakkında inceleme başlattı

YÖK, yeniden yapılandırma kararına tepki gösteren öğrencilerin okula girişini engelleyen Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YÖK, Naci İnci ve Boğaziçi yönetimi hakkında inceleme başlattı
*Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı. 

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre; YÖK inceleme kararını, üniversiteye girişleri engellenen öğrencilerin yaptığı suç duyurusu sonrası aldı. 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün fakültelerin yeniden yapılandırılma kararı alınmasına karşı hem basın açıklaması hem de forum düzenlenmişti. Bu protesto ve açıklamalara katılan 10 öğrencinin okula girişi engellenmişti. Üniversitelilerin kartları da iptal edilmişti. Okul yönetimi engellemeye ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı. 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri: Yönetimin istifasını talep ediyoruz
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri: Yönetimin istifasını talep ediyoruz
25 Aralık 2023

Öğrenciler, bunun üzerine suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma YÖK’e de gitti. YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yeni karar: Fen-Edebiyat Fakültesi ikiye bölündü
Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yeni karar: Fen-Edebiyat Fakültesi ikiye bölündü
21 Aralık 2023

(RT)

Boğaziçi akademisyenleri direnişi Boğaziçi akdemisyenleri Boğaziçi Üniversitesi Rektör Naci İnci YÖK
Sayfa Başına Git