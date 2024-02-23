YÖK, Naci İnci ve Boğaziçi yönetimi hakkında inceleme başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre; YÖK inceleme kararını, üniversiteye girişleri engellenen öğrencilerin yaptığı suç duyurusu sonrası aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün fakültelerin yeniden yapılandırılma kararı alınmasına karşı hem basın açıklaması hem de forum düzenlenmişti. Bu protesto ve açıklamalara katılan 10 öğrencinin okula girişi engellenmişti. Üniversitelilerin kartları da iptal edilmişti. Okul yönetimi engellemeye ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı.

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Öğrenciler, bunun üzerine suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma YÖK’e de gitti. YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.

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(RT)