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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 10:20
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 10:33
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YÖK, ikinci üniversiteye yaş sınırı getirdi

YÖK’ün aldığı yeni karara göre; bazı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları 'ikinci üniversite' olarak kayıt yaptırabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YÖK, ikinci üniversiteye yaş sınırı getirdi
Fotoğraf: AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin rektörlüklerine “sınavsız ikinci üniversite” ile ilgili alınan yeni kararla ilgili yazı gönderdi.

Yazıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kayıt işlemleriyle ilgili yeni karara yer verildi.

35 yaş sınırı

Kararda,  yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları “ikinci üniversite” olarak kayıt yaptırabilecek.

Açık öğretim programlarına, bir üniversiteden mezun olmuş ya da -üniversite öğrencisi olanlar herhangi bir sınava girmeden şartsız başvuru yapabiliyordu.

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(RT)

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