YÖK, ikinci üniversiteye yaş sınırı getirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin rektörlüklerine “sınavsız ikinci üniversite” ile ilgili alınan yeni kararla ilgili yazı gönderdi.

Yazıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kayıt işlemleriyle ilgili yeni karara yer verildi.

35 yaş sınırı

Kararda, yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları “ikinci üniversite” olarak kayıt yaptırabilecek.

Açık öğretim programlarına, bir üniversiteden mezun olmuş ya da -üniversite öğrencisi olanlar herhangi bir sınava girmeden şartsız başvuru yapabiliyordu.

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(RT)