YÖK Başkanı: Şam ya da Halep’te Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şam veya Halep’te bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı. Özvar, “Bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

“Yükseköğretim iş birliği için Suriye’ye gittik”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezi Ameliyathaneler Binası'nın açılışında konuşan Özvar, geçen hafta bazı üniversite rektörleriyle birlikte Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaret kapsamında Suriye Yükseköğretim Bakanı ve çeşitli üniversitelerin yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Özvar, protokolün, Suriyeli öğrencilerin Türkiye’den dönüş sonrası eğitim uyumlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri de içerdiğini ifade etti.

AA'nın geçtiği habere göre, Özvar şunları söyledi:

“Türk yükseköğretiminin sahip olduğu tecrübeyi kardeş ülkelerin yararına sunmak için Suriye'ye çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Şam veya Halep’te bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yönelik kapsamlı bir protokol imzaladık. En kısa sürede bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

“Sağlık hizmetlerinde Türkiye örnek bir ülke”

Törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin yükseköğretim ve bilimsel altyapısının Avrupa’daki en güçlü örneklerden biri haline geldiğini vurgulayan Özvar, demografik yapının da dikkate alındığında gelecek yıllarda hekim ve sağlık personeli ihtiyacının artacağını belirtti.

“Yaşlanan nüfus ve artan sağlık talepleri, hekim ihtiyacını artırıyor. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına değil, aynı zamanda uluslararası sağlık sektörüne de önemli katkılar sunuyor.”

Ege Üniversitesi'nde yeni ameliyathane açıldı

Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni açılan ameliyathane binasında tıbbi güvenlik ve konforun ön planda tutulduğunu ifade etti. Budak, yeni merkezin aynı anda 70 hastaya ameliyat hizmeti verebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Açılışın ardından ayrıca EÜ’nün 70. yılı anısına yapılan anıtın kurdelesi kesildi ve akademik yükselme belgeleri dağıtıldı.

“2028 hedefimiz: Dünya sıralamasında ilk 200”

Özvar, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında daha üst seviyelere çıkmasını hedeflediklerini de belirtti. YÖK’ün sürdürülebilirlik, bilimsel yayın, sosyal sorumluluk ve araştırma projeleri alanlarında üniversiteleri geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

“2028 yılına kadar en az 2 üniversitemizi ilk 200'e, 10 üniversitemizi ilk 500'e, 50 üniversitemizi ise ilk 1000'e sokmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hükümetimizle birlikte daha cesur ve kararlı adımlar atacağız.”

(EMK)