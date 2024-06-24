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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 14:35
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 14:48
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YÖK Başkanı Özvar: Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açmaz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ'de katıldığı kariyer planlama konulu konferansta “Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Bir başka ifadeyle üniversite eğitimi bir diploma sağlar ama doğrudan bir meslek kazandırmaz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YÖK Başkanı Özvar: Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açmaz
*Fotoğraf: AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen "Uluslararası Kariyer Günleri" kapsamındaki "Kariyer Planlamayı Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma" başlıklı konferansta konuştu.

Özvar, üniversite hayatının “son derece kıymetli” olduğunu ve öğrencilere çok şey kattığını söyledi ancak “Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir” dedi.

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Üniversite mezunlarının işsizliğine atıf yapan Özvar, şöyle devam etti: 

“Diploma evet kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Bir başka ifadeyle üniversite eğitimi bir diploma sağlar ama doğrudan bir meslek kazandırmaz.

Bu gerçeğin bilincinde olarak hem veliler olarak hem öğrenciler olarak hareket etmek zorundayız. Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler, ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği insana yeni ufuklar kazandıran kurumlardır.

Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursa okusun gençler kendilerini geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmemelidir. Teoriye dayalı öğrenmelerin yanında kendilerini geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem vermelidir.” 

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(RT)

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