Yogyakarta İlkeleri 2017 Genişletilmiş Versiyonu Türkçe’de

Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği'nin ortak çalışmasıyla Yogyakarta İlkeleri'nin 2017 genişletilmiş versiyonu Türkçe olarak yayımlandı.

İlkeler, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası insan hakları hukukunun temel ilkelerini ve devletlerin bu ilkeleri nasıl uygulaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Yogyakarta İlkeleri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılıkla mücadelede önemli bir araç. Bu ilkeler, devletlerin LGBTİ+ bireylere yönelik yükümlülüklerini açıkça ortaya koyuyor.

Yogyakarta İlkeleri hakkında

Yogyakarta İlkeleri, kabul edildikleri 2006 yılından bu yana, ‘çeşitli cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri’ bulunan kişilerin insan hakarına dair sözü geçen bir beyan haline geldi.

O tarihten bugüne geçen sürede, gerek uluslararası insan hakları hukuku alanında gerekse ‘çeşitli cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri’ olan kişileri etkileyen ihlallerin anlaşılmasında ve ‘cinsiyet ifadesi’ ve ‘cinsiyet özellikleri’ temelinde kişileri etkileyen ve genellikle farkı ayırt edilebilir ihlallerin tanınmasında önemli gelişmeler görüldü.

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(EMK)