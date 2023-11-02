Yoğun yağışlar dolayısıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstabul'da yüzde 90 trafik yoğunluğu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul'da yoğun yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi.

Normal koşullarda günde yaklaşık ortalama 2 milyon aracın yollarda olduğu İstanbul'da Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'de Avrupa yakasında Beykoz’dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, köprünün her iki yönünde yoğun trafik var.

Sultangazi, Bayrampaşa, Esenler, Fatih ve Bahçelievler’de etkili yağış nedeniyle sürücüler sıkıntı çekiyor. Yollardaki su birikintiları araçların hareketini kısıtlıyor. Motosiklet sürücüleri yol kenarlarına park ederek yağışın hafiflemesini bekliyor.

Teleferikler kapatıldı

#MetroDuyuru #TF1 #TF2

TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) November 2, 2023

Metro İstanbul X hesabından, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Sarı alarm

▶ Meteorolojik kodlara göre, sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Son hava durumu raporuna göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji bu kentlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Perşembe kuzeybatı, Cuma güneydoğuda sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın yer yer kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenen kentler şunlar:

▶ Perşembe akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Kütahya ve Tekirdağ'ın doğusunda, gece saatlerinde Adana'nın kıyı kesimleri, Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimleri.

▶ Cuma Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri.

Perşembe akşamı kuvvetli yağış

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

(AEK)