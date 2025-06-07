Yoğun bakıma alınan CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek cihaza bağlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu dün gece hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 70 dakika boyunca kalbinin durduğu belirtilen Zeyrek'in hastanedeki tedavisi devam ederken hastane yönetiminden açıklama yapıldı.

Hastane başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini ifade edip ecmo cihazına bağlanıldığını, ECMO'dan iyi yanıt alındığını söyledi.

Başhekimin ardından Özgür Özel'de açıklama yaparak her geçen saat daha iyi haberler alındığını ifade etti.

Elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgilere göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayla ilgilenen Zeyrek, elektrik akımına kapıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Elektrik çarpmasının ardından ailesi ve yakınları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Kalp masajı yapıldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin Zeyrek'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı ve kalp masajı uyguladığı öğrenildi.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İlk açıklama geldi

Ferdi Zeyrek'in resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Zeyrek'in yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır.

Sayın Başkanımızın, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir.

Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

İl Sağlık Müdürü: Kalbi durmuştu

Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, hastanede tedaviye alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in durumu hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Zeren, "Civarda 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne düşen çağrıda Ferdi Başkana elektrik çarptığına dair bir ihbar geldi. Ekiplerimiz dakikalar içinde ulaştı. Müdahale edildi, bilinç durumu olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde hastaneye getirildi. Yapılan ilk müdahale ile yoğun bakıma alındı. Gereken tedavisi sürüyor ancak durumu kritik. Kalbi durmuştu. Kalp masajı eşliğinde geri geldi. Şu anda uyutuluyor" diye konuştu.

Özgür Özel hastaneye gitti

Hastane önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi, kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor" diye konuştu.

"Bir büyük mucize gerçekleşti" diyen Özel, "Öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize gerçekleşti, daha büyüğü gerçekleşecek. Ferdi kardeşimize kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

(AB)