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YT: Yayın Tarihi: 18.08.2026 10:20 18 Ağustos 2026 10:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.08.2026 10:26 18 Ağustos 2026 10:26
Okuma Okuma:  1 dakika

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Açıklanan verilere göre devlet üniversitelerinde 481 bin kontenjanın 479 bini doldu, doluluk oranı yüzde 99,5'e ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu.

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Devlet üniversitelerinin örgün programlarında toplam 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı.

Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı yüzde 58,3 azaldı.

Devlette lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,98, toplam doluluk oranı ise yüzde 99,52 olarak gerçekleşti.

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Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı.

Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.

Mühendislik programlarında doluluk yüzde 98'i aşarken matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

(FY)

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