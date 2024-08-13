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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 13:17
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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
*Fotoğraf: AA

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

(RT)

YKS ÖSYM
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