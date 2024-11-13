YKS ve KPSS sınav takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"ni açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

(RT)