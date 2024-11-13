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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 13:05
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YKS ve KPSS sınav takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 21-22 Haziran 2025'te, KPSS sınavlarının ise 7-13-14 Eylül 2025'te tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YKS ve KPSS sınav takvimi belli oldu
*Fotoğraf: AA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"ni açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre;  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ÖSYM YKS 2025 KPSS 2025
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