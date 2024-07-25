YKS tercihleri başladı, nelere dikkat edilmeli?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bugün başladı.

2 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek tercih işlemleri "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı.

Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayımlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Tercihler nasıl yapılır?

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Bu kılavuz, tercih yapacak adaylar için en önemli kaynaklardan biridir. Kılavuzda, üniversitelerin bölümleri, kontenjanları, özel koşulları ve geçen yılki taban puanları gibi önemli bilgiler yer alır.

Kılavuzun Detaylı İncelenmesi: Kılavuzu dikkatlice inceleyerek, başvurmayı düşündüğünüz bölümlerin gereksinimlerini, özel koşullarını ve diğer önemli bilgileri not alın.

Tercih Sıralaması: Tercihlerinizi yaparken puanınızı değil, başarı sıranızı kullanmanız gerekiyor. En çok istediğiniz bölüm ve üniversiteden başlayarak sıralama yapın. İstediğiniz bölümlere yerleşememe ihtimaline karşı alternatifleri de eklemeyi unutmayın.

Taban Puanlar ve Sıralamalar: Geçmiş yılların taban puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak kendi sıralamanıza uygun bölümleri seçin. Ancak sadece taban puanlara odaklanmak yerine, sıralamanızın da önemli olduğunu unutmayın.

Tercih Sayısı: ÖSYM'nin belirlediği maksimum tercih sayısını (genellikle 24 tercih) kullanarak, en uygun bölümleri sıralayın.

e-Devlet Girişi: Tercihler, e-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak ÖSYM'nin tercih sayfasına ulaşabilirsiniz.

Tercih Formunu Doldurma: Tercih yapmak istediğiniz programların kodlarını tercih formuna doğru bir şekilde girin. Her bir tercih kodunun doğru yazıldığından emin olun.

Tercih Kontrolü ve Onay: Tüm tercihlerinizi sisteme girdikten sonra dikkatlice kontrol edin. Hatalı veya eksik tercih yapmamak için tercihlerinizin doğruluğunu teyit edin. Tercihlerinizi onayladıktan sonra işleminizi tamamlayın.

(RT)