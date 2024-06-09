ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Haziran 2024 13:57
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2024 14:06
1 dk Okuma

YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Üçüncü ve son oturum YDT ise saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi
*Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlendiği ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katıldı. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yaptı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Son oturum YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak YDT'de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.

Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

(RT)

YKS
Sayfa Başına Git