YKS istatistikleri açıklandı: Matematik ortalaması 5,5'e düştü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) istatistiklerini açıkladı.

Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TYT, AYT ile YDT’ye başvuran ve katılan sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi.

Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 aday sınava katıldı. 243 bin 203 aday ise sınava girmedi.

Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90'ı sınava katıldı, 62 bin 294 aday sınava girmedi.”

2024-YKS sonuçları açıklandı

Sınava katılan kadın aday sayısı yüksek

Ersoy, TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'inin, kadın adayların yüzde 92,16'sının; AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84'ünün, kadın adayların yüzde 90,64'ünün ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69'unun, kadın adayların ise yüzde 78,19'unun oturumlara katıldığını belirtti.

Ersoy, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

EĞİTİMCİLER YORUMLADI "YKS soruları, ölçme değerlendirme standartlarına uygun değildi"

YKS testlerinin ortalamaları

Ersoy, YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478'dir.

AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324 olmuştur.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,275 olmuştur."

Ersoy, YDT'nin ortalamalarının ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olduğunu söyledi.

"Kadınların ortalaması daha yüksek"

Ersoy, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de bilgiler verdi.

TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu bildiren Ersoy, şunları dedi:

"Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı."

2023 YKS istatistikleri Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) doğru yanıt ortalaması şöyle: Türkçe (40 soru) 20,021,

Sosyal bilimler (20 soru) 8,688

Temel matematik (40 soru) 8,218

Fen (20 soru) 3,546. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise tablo şöyle: Matematik (40 soru) 7,576,

fizik (14 soru) 2,519

Kimya (13 soru) 1,768

Biyoloji (13 soru) 2,08.

Türk dili ve edebiyatı (24 soru) 5,763

Tarih-1 (10 soru) 1,730

Coğrafya-1 (6 soru) 1,304

Tarih-2 (11 soru) 1,805

Coğrafya-2 (11 soru) 2,435,

Felsefe (12 soru) 1,844

Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) 1,394.

(RT)