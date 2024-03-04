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Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2024 13:15
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YKS geç başvuru tarihi açıklandı

ÖSYM, YKS için geç başvuru tarihini açıkladı, adaylar 5-7 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YKS geç başvuru tarihi açıklandı
*Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) geç başvuru tarihi açıkladı.

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre; başvuru süresini kaçıranlar 5-7 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS başvuruları başladı
YKS başvuruları başladı
1 Şubat 2024

(RT)

YKS ÖSYM
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