YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kontenjanlar boş kaldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ilk tercihlerin ardından, ek yerleştirme süreci başlamadan önce devlet üniversitelerindeki lisans programlarının kontenjanlarının yüzde 98,8’inin, ön lisans programlarının yüzde 100, vakıf üniversitelerinin ise yüzde 91,14’ünün dolduğunu açıkladı ancak ek yerleştirmelerin sonucunda kontenjanların yüzde 11,7'si boş kaldı.

ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; adaylar lisans ve ön lisans programları için ayrılan toplam 122 bin 317 kontenjanın 61 bin 811’ine yerleşti. 60 bin 506 kontenjan ise boş kaldı.

Toplam 64 bin 58 kontenjanı bulunan devlet üniversitelerine 42 bin 751 aday, 50 bin 828 kontenjanı olan vakıf üniversitelerine ise 17 bin 474 aday yerleşti.

Lisans seviyesinde devlet üniversitelerinde bulunan 21 bin 444 kontenjanın 11 bin 382’si boş kalırken, 10 bin 62 aday bu programlara girdi.

24 bin 561 kontenjanı olan vakıf üniversitelerine de 4 bin 345 aday yerleşirken 20 bin 216 yer boş kaldı. Ön lisans programlarında ise 42 bin 614 kontenjanı olan devlet üniversitelerine 32 bin 689 aday yerleşti. Boş kalan kontenjan ise 9 bin 925 oldu.

Öte yandan boş kalan kontenjanlar içinde öğretmenlik bölümleri öne çıktı. Tıp fakültelerinde de dikkat çekici boşluklar oluştu. Ücretli bölümlerin yanı sıra kamu üniversitelerinde de bazı tıp fakültelerini ek yerleştirmede kimse tercih etmedi.

Kayıtlar 25 Eylül’de başlıyor

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek.

(RT)