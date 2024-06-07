YKS'de stresi azaltmak için neler yapılmalı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024), 8-9 Haziran'da yapılacak.

Yarın 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.

YKS'ye girecek adaylara, sınav sırasında artan stres ve kaygılarını azaltmak için uzmanlardan önerileri derledik.

Sınav kaygısı nedir?

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır.

Neyle ilişkilidir?

Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir.

Neden oluşur?

Gerçekçi olmayan düşünce biçimlerine sahip olmak kaygını oluşmasında en önemli süreçlerdir. Bunaltıya eğilimli kişilik yapısı (mükemmeliyetçi, rekabetçi) olanlarda daha sık görülür. Sosyal çevrenin beklentileri ve baskısı da önemli bir etkendir.

Belirtileri nelerdir?

Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.

Otomatik düşünceler nelerdir?

“Sınava hazır değilim”, “Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanacağım ki?” “Sınavlar niye yapılıyor , ne gerek var?” “Bu bilgiler gelecekte benim işime yaramaz” Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki!”“Bu konuları anlayamıyorum , aptal olmalıyım” “Ben zaten bu konuları anlamıyorum” “Biliyorum, bu sınavda başarılı olamayacağım” “sınav kötü geçecek” “Çok fazla konu var , hangi birine hazırlanayım?” sıklıkla gözlene olumsuz otomatik düşüncelerdir.

Alternatif düşünceler nelerdir?

“Yapmam gereken nedir?” “Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim?” “Olabilecek en kötü şey ne”, “Dünyanın sonu değil, telafisi var”, “Bunda başarısız olmam her zaman olacağım anlamına gelmez”, “Zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde" kaygıyla başa çıkmak için geliştirilebilecek alternatif düşüncelerdir.

TYT yarın yapılıyor: 3 milyon 120 bin 878 aday sınava girecek

Sınav gününün sorunsuz geçmesine yardımcı olacak bazı ipuçları: Son ana kadar ders çalışmayın, sınavdan önce gevşeme yöntemlerini uygulayın, nefes egzersizleri yapın.

Sınav yerini bir gün önceden görün.

Sınav günü yanınıza alacağınız eşyaları bir gün önceden hazırlayın.

Sınav günü en rahat kıyafetleri tercih edin. Dar ve hava almayan kıyafetleri yerine pamuklu terletmeyen ve bol giysiler giyin.

Uykusuz ve aç olmayın, asitli içecekler, kırmızı et, baharatlı yiyecekler stresi artırdığı için bu yiyeceklerden kaçının. İyi, hafif bir kahvaltı yapın, bu enerji ve konsantrasyonu artıracak.

Sınav yerine zamanından önce gidilmeli, acele edilmemeli, sınavdan önce gevşemeye çalışılmalı.

Sınav başlamadan önce tuvalete gidin.

Sınav başladığı an soruları dikkatlice okuyun, anahtar kelimelerin ve talimatların altını çizin ve zamanınızı doğru ayarlayın.

Cevapları baştan sona tekrar okumak ve herhangi bir değişiklik yapmak için zaman ayırmayı hedefleyin.

Rahatlamak için arada bir oturma pozisyonunuzu değiştirin, heyecanlanıp soruyu çözemediğimiz an sorunun yanına işaret koyarak o soruyu geçin.

Kendi kendinize “başaramayacağım, sorular zor olacak, bilmediğim konular çıkacak” gibi iç konuşmaları asla yapmayın. Bu kaygınızı paniğe dönüştürecek. Eğer aşırı bir kaygıya kapılmışsanız bir iki dakika sınavı bırakıp nefes egzersizi ile rahatlamaya çalışın.

İlk önce en kolay bulduğunuz sorulardan başlayın.

Sınavdan sizden önce çıkanları gördüğünüzde endişelenmeyin son dakikaya kadar zamanınızı kullanın.

Bu haberde bianet arşivi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Üsküdar Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmıştır.

(RT)