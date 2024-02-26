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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 10:03
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YKS, başvuruları bugün son gün

YKS başvuruları bugün saat 23.59’da sona eriyor. ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YKS, başvuruları bugün son gün
*Fotoğraf: AA

Türkiye genelinde 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’da sona eriyor.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor. YKS kapsamında 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak, 9 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS başvuruları başladı
YKS başvuruları başladı
1 Şubat 2024

Askeri sınavlar için YKS başvurusu zorunlu

Diğer yandan Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için de YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu.

Her bir oturum için 295 TL

ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlendi. Ücret ödemeleri 27 Şubat Salı gününe kadar yapılabiliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada “5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek” denildi.

(Rt)

YKS
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