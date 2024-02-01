YKS başvuruları başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor.
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Adayların her oturum için 295 TL ücret ödemeleri gerekiyor.
Başvurular, 26 Şubat’a kadar devam edecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.
(RT)