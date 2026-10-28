YKS 19-20 Haziran 2027’de yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 19-20 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Ersoy’un duyurusuna göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran’da uygulanacak. YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027’de alınacak, sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.

Diğer sınavların tarihleri

ÖSYM’nin 2027 sınav takvimine göre diğer sınavların tarihleri şöyle:

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 20 Mart. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat, sonuçlar 15 Nisan.

MEB-AGS: AGS 8 Mayıs, ÖABT 9 Mayıs. Başvurular 19-29 Mart, sonuçlar 11 Haziran.

ALES: ALES/1 18 Nisan, ALES/2 11 Temmuz, ALES/3 28 Kasım.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 18 Temmuz. Sonuçlar 12 Ağustos’ta açıklanacak.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): 21-24 Temmuz. Başvurular 1-10 Haziran, sonuçlar 18 Ağustos.

KPSS: Başvurular 8-19 Temmuz’da alınacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları 18-19 Eylül’de yapılacak. Sonuçlar 13 Ekim’de açıklanacak.

ÖSYM, 2027 sınav takviminin tamamına kurumun internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

(EMK)