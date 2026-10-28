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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 14:17 28 Ekim 2026 14:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 14:21 28 Ekim 2026 14:21
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YKS 19-20 Haziran 2027’de yapılacak

YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027’de alınacak, sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YKS 19-20 Haziran 2027’de yapılacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 19-20 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Ersoy’un duyurusuna göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran’da uygulanacak. YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027’de alınacak, sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.

Diğer sınavların tarihleri

ÖSYM’nin 2027 sınav takvimine göre diğer sınavların tarihleri şöyle:

  • MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 20 Mart. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat, sonuçlar 15 Nisan.
  • MEB-AGS: AGS 8 Mayıs, ÖABT 9 Mayıs. Başvurular 19-29 Mart, sonuçlar 11 Haziran.
  • ALES: ALES/1 18 Nisan, ALES/2 11 Temmuz, ALES/3 28 Kasım.
  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 18 Temmuz. Sonuçlar 12 Ağustos’ta açıklanacak.
  • Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): 21-24 Temmuz. Başvurular 1-10 Haziran, sonuçlar 18 Ağustos.
  • KPSS: Başvurular 8-19 Temmuz’da alınacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları 18-19 Eylül’de yapılacak. Sonuçlar 13 Ekim’de açıklanacak.

ÖSYM, 2027 sınav takviminin tamamına kurumun internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

(EMK)

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