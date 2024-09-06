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Yayın Tarihi: 6 Eylül 2024 01:37
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 10:06
2 dk Okuma

ULUSLARARASI SENDİKAL DAYANIŞMA

YKK fermuar işçilerine küresel sendika desteği

Inditex, H&M, Lacoste ve Adidas gibi büyük markalara fermuar üreten İstanbul'daki Japonya merkezli YKK fabrikası yönetimi, yetkili sendika Petrol-İş'le iletişimden kaçınınca küresel sendika IndustriALL harekete geçti. IndustriALL işvereni derhal masaya oturmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YKK fermuar işçilerine küresel sendika desteği
YKK'de hakları için direnen işçiler/IndustriALL

Küresel tedarik zincirlerinde çalışan 50 milyon işçiyi çatısı altında bir araya getiren, küresel sendika IndustriALL Japonya merkezli YKK şirketinin, İstanbul dışındaki fabrikasında toplu sözleşme yetkisi kazanan üyesi Petrol-İş'e üye işçileri sendikadan ayrılmaya zorlaması üzerine devreye girdi.

IndustriaALL ne yapıyor?

IndustriALL 18-20 Haziran 2012'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya gelen dünyada 140 ülkedeki maden, enerji ve imalat sektörlerinde çalışan işçileri temsilen 1. 200'ü aşkın delege tarafından kuruldu.

Küresel Sendika IndustriALL daha önce kurulmuş üç küresel sendika federasyonu, Uluslararası Madeni Eşya İşçileri Federasyonu (International Metalworkers' Federation [IMF]), Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İş Sendikaları Federasyonu [ICEM]) ve Uluslarararası, Tekstil, Hazır Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu'nun [ITGLWF]) birleşmesiyle oluştu.

YKK'de ne oluyor?

IndustriALL Global Union üyesi Petrol-İş, Japonya merkezli YKK şirketinin İstanbul dışındaki fabrikasında çalışan 670 işçinin yasal olarak örgütlemesi gereken çoğunluğunu başarıyla örgütlemiş ve 21 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan toplu sözleşme yetkisini almıştı.

IndustriALL'ın verdiği bilgiye göre, YKK yönetimi sendikayla iletişim kurmaktansa, tehdit ve zorbalık da dahil, üyelerini istifaya zorlamak üzere Petrol-İş'in örgütlenmesini sekteye uğratmaya girişti. YKK bu eylemleriyle, ulusal mevzuatın yanı sıra şirketin sözüm ona "çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı gibi temel haklarına saygı duymaya" dayalı kendi davranış kurallarını da çiğnemekten çekinmedi.

YKK, toplu sözleşme yetksine sahip Petrol-İş ile diyaloğa girmeyi sistematik olarak reddetti.

Petrol-İş'in talepleri

Petrol-İş başkanı Süleyman Akyüz "Petrol-İş, YKK'daki işçileri örgütledi ve şirket yönetimini toplu sözleşme yapmaya çağırdı. Şirketin yerel yönetiminin sendikayla ilişki kurmayı reddetmesi, işçi haklarının açıkça ihlali anlamına geliyor" dedi.

IndustriALL'ın desteklediği Petrol-İş'in YKK yönetiminden şunları talep ediyor:

Petrol-İş üyelerine baskı yapmayı bırakın
İşçilerin temsil organı olan Petrol-İş ile sosyal diyaloğa girin
Toplu sözleşme sürecini başlatın

Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda da şunları vurguluyor:

“Sendikayla diyaloğu reddetmek, sendikalaşmayı önlemek ve sendikal hakların açıkça ihlali demektir. Bunu kabul edemeyiz. Petrol-İş'in YKK'de çalışan üyeleri, uzun bir örgütlenme çabasının ardından şirketle toplu sözleşme yapma hakkını kazandı. Yönetimi, bir kez daha işçi haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.”

IndustriALL'dan YKK'ye çağrı

IndustriALL Genel Sekreteri Atle Høie, YKK'ya yazdığı bir mektupta, şirketi sendika karşıtı uygulamaları durdurmaya ve Türkiye'de işçilerin örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeye çağırdı:

"YKK'yi, işçilerin temel haklarına, özellikle örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına saygı göstermeye dair temel uluslararası çalışma standartlarına sıkı sıkıya uymaya ve aynı şekilde YKK Türkiye yönetimini, ilk toplu sözleşmeyi bağıtlamak için süreci başlatmak üzere Petrol-İş ile derhal iletişime geçmeye çağırıyoruz."

(AEK)

Petrol-İş IndustriALL japonya Uluslararası sendikal dayanışma
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