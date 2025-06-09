Yiyecek arayan atlar kent merkezine indi

Ardahan’da doğada özgürce yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına yaklaştı.

Güney Çevre Yolu’nun Gürçayır Mahallesi kavşağına inen atlar, asfaltın kenarında otlamaya başladı. Aralarında tayların da bulunduğu atlar, özellikle hava karardıktan sonra karayolunda daha fazla vakit geçirdi.

Otlayan yılkı atları nedeniyle sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı, ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, karnını doyuran atlar, bir süre sonra yol kenarından ayrılarak yeniden doğaya karıştı.

Yaban hayvanlarının kentlere inmesi

Yaban hayvanlarının kent merkezlerine inmesinin temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer alıyor.

Ancak hayvanların kentlerde görülmesi hem onlar hem de insanlar için riskli.

Journal of Wildlife Management’ta yayımlanan makaleye göre, yaban hayvanları beslenmek için insanlara alıştıklarında davranışları değişiyor. Bu durum onların agresifleşmesine, yiyecek ararken evlere yaklaşmasına ve nihayetinde “tehlikeli” görülerek öldürülmelerine neden oluyor.

Uzmanlar bu tür durumlarda hayvanların beslenmemesini, çöplerin güvenli şekilde depolanmasını ve doğal habitatların korunması gerektiğini söylüyor. (TY)