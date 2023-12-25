Yine Mustafa Doğan İnal: bianet’in 4 haberine sansür

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın talebiyle bianet’in 4 haberine erişim engeli kararı gönderdi. Mahkemenin sansür uyguladığı toplam içerik sayısı 117.

Halk TV, KRT TV, Kronos, BirGün, Gazete Pencere, Yeşil Gazete, T24, Ahval News, TELE 1, Patronlar Dünyası, Kısa Dalga, dokuz8, Yeniçağ, Cumhuriyet, soL Haber, Independent, Anka Haber Ajansı, Yakınçağ, a3haber.com, Gerçek Gündem, Siyasi Haber ve Artı Gerçek'in haberleri ile birlikte Youtube, X, Facebook, Ekşi Sözlük, TikTok içerikleri, ayrıca erişim engellemelerini kamuoyuna duyuran ve raporlayan İfade Özgürlüğü Derneği’nin paylaşımları sansüre uğradı.

bianet’in de;

Erdoğan'ın eski avukatının rüşvet iddialarını haberleştiren gazetecilere hapis cezası

Mafya devletin yolunu kesti, soruşturma gazetecilere açıldı

Yine Erdoğan’ın eski avukatı: 48 habere erişim engeli

Erdoğan'ın eski avukatı istedi, 130 habere erişim engellendi

başlıklı haberleri erişime engellendi.

22 Aralık tarihli karar İnal'ın adının karıştığı ve çeşitli iddialar içeren haber ve paylaşımları içeriyor.

Bunlar arasında TEFAL için mahkemeyle rüşvet pazarlığı yapmasından FETÖ borsasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 15 milyon TL vekalet ücreti almasından hakkında haber yapan gazetecileri yargılatmasına kadar bir çok konu bulunuyor.

İnal, Temmuz 2022’de 130 içeriği, yine aynı yılın Ağustos ayında 48 içeriği, Ekim'de ise 150'den fazla içeriği sansürletmişti.

(HA)